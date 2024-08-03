Dünyayı Gezip Onlarca İnsanla Flörtleşen Gezgin Kadın "En İlginci Türkiye'deydi Çünkü..."

Geçtiğimiz yıllarda annesini kaybettikten sonra hayatını değiştirmeye karar veren ABD'li Loni James, 40 yaşında başladığı dünya turunda birçok farklı kültür ve insanla tanıştı.



Bu kararla birlikte gezgin olmak için ilk adımı atan James, Washington'dan Londra'ya uçtu ve Avrupa ile Orta Doğu'yu kapsayacak gezi turuna start verdi. Ziyaret ettiği ülkelerde Tinder ve Bumble gibi çöpçatanlık uygulamalarından tanıştığı kişilerle randevulaştığını belirten kadın, hayatı boyunca yaşadığı en ilginç flört deneyiminin ise Türkiye'de gerçekleştiğini söyledi.



BİRLİKTE OLMA TEKLİFİNİ KABUL ETMEYİNCE ÖYLE BİR ŞEY YAPTI Kİ...



James, Türkiye'de çoğunlukla Ege ve Akdeniz kıyılarını gezdiğini belirtirken, Fethiye'de yine telefon uygulamaları aracılığıyla bir erkekle flörtleştiğini ve yemeğe çıktığını belirtti. Bu yemek sırasında karşısındaki insanın yakınlaşma teklifini reddettiğini aktaran gezgin kadın, bugüne kadar yaşadığı en kötü flört deneyiminin bu cevabından sonra başladığını söyledi.





