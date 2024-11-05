Dünyanın Sonu Geldiğinde Ayakta Kalacak Yerler Belli Oldu: Parası Olan Bu Bölgeden Arazi Almaya Başladı

LİSTEDE İNGİLTERE DE YER ALIYOR

Yeni Zelanda'nın yanı sıra, İngiltere, İrlanda ve Avustralya'nın Tazmanya eyaleti de güvenli ülkeler arasında yer alıyor. Özellikle İngiltere'nin listede olması dikkat çekiyor. Çünkü İngiltere, yüksek nüfus yoğunluğuna sahip bir ülke olmasına rağmen, şoklara karşı dayanıklı bir yapıya sahip.

MİLYARDERLER ARAZİ SATIN ALIYOR

İlginç bir şekilde, bazı milyarderler bu olası kıyamet senaryolarına karşı önlem alarak Yeni Zelanda'da sığınaklar inşa ediyor. Bu durum, araştırmacıların bulgularını destekler nitelikte.