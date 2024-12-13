Dünyanın En Zor 10 Dili Belli Oldu: Bakın Türkçe Kaçıncı Sırada Yer Aldı!

4. KORECE

Korece, kolay bir alfabe olan Hangul kullanmasına rağmen karmaşık dilbilgisi kuralları ve hiyerarşik konuşma seviyeleriyle öğrenilmesi güç bir dil olarak öne çıkıyor. Fiil çekimleri ve anlam çeşitliliği de dili daha zor kılıyor.

5. RUSÇA

Rusça, Kiril alfabesi ile yazılıyor ve karmaşık dilbilgisi kuralları içeriyor. Çekim yapıları ve telaffuz zorluklarıyla öğrenilmesi en zor diller arasında yer alıyor.

6. FİNCE

Fince, Ural dil ailesine ait olması nedeniyle çoğu dile benzemez. Karmaşık ek yapıları ve dilbilgisi kuralları, öğrenmeyi güçleştirirken kelime türetmedeki esneklik de dili daha zor hale getiriyor.

7. MACARCA

Macarca, 18 farklı hâl kullanımı ve karmaşık çekim sistemiyle öğrenilmesi oldukça zor bir dil olarak kabul ediliyor. Avrupa’da konuşulan dillerden biri olmasına rağmen batı dilleriyle benzerlik göstermiyor.