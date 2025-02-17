Dünyanın En Zengin Ülkesi Belli Oldu: Kendisi Küçük Ekonomisi Büyük

LÜKS YAŞAMIN MERKEZİ

Monaco, dünyanın en pahalı gayrimenkul piyasalarından birine sahip. Metrekare başına 100 bin euro’yu aşan konut fiyatları ile dikkat çeken ülke, lüks yaşamın merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor. Monaco’da ev kiralamak isteyenlerin, en az 500 bin euro’yu yerel bir banka hesabında bulundurduklarını kanıtlamaları gerekiyor.

Ülke, anayasal monarşi ile yönetiliyor ve Prens II. Albert’in liderliğinde bulunuyor. Savunması Fransa tarafından sağlanan Monaco, Avrupa Birliği üyesi olmasa da, Fransa ile yaptığı anlaşma gereği euro kullanıyor.