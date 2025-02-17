Dünyanın En Zengin Ülkesi Belli Oldu: Kendisi Küçük Ekonomisi Büyük
Küçük yüz ölçümüne rağmen ekonomik gücüyle küresel çapta büyük bir etkiye sahip olan Monaco, lüks yaşam tarzı, vergi avantajları ve turizm gelirleriyle dünyanın en zengin ülkesi unvanına sahip.
Kaynak: Haber Merkezi
Bir ülkenin ekonomik gücünün yüz ölçümüyle doğrudan bağlantılı olduğu düşünülse de, bu algıyı yıkan en büyük örneklerden biri Monaco. Sadece 2,1 km² büyüklüğündeki bu küçük prenslik, dünyanın en zengin ülkesi konumunda bulunuyor. Dünya genelindeki zenginlik sıralamalarında başı çeken Monaco, İstanbul’daki Atatürk Havalimanı’ndan bile yaklaşık 5,5 kat daha küçük bir alana sahip.
LÜKS YAŞAMIN MERKEZİ
Monaco, dünyanın en pahalı gayrimenkul piyasalarından birine sahip. Metrekare başına 100 bin euro’yu aşan konut fiyatları ile dikkat çeken ülke, lüks yaşamın merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor. Monaco’da ev kiralamak isteyenlerin, en az 500 bin euro’yu yerel bir banka hesabında bulundurduklarını kanıtlamaları gerekiyor.
Ülke, anayasal monarşi ile yönetiliyor ve Prens II. Albert’in liderliğinde bulunuyor. Savunması Fransa tarafından sağlanan Monaco, Avrupa Birliği üyesi olmasa da, Fransa ile yaptığı anlaşma gereği euro kullanıyor.
ÜLKEDE GELİR VERGİSİ BULUNMUYOR
Monaco’nun ekonomik gücünün temelinde vergi avantajları yer alıyor. Ülkede gelir vergisi bulunmuyor (Fransız vatandaşları hariç) ve şirketler için de oldukça düşük vergi oranları uygulanıyor. Bu durum, dünya genelindeki zengin yatırımcıların ve uluslararası şirketlerin Monaco’yu tercih etmesine neden oluyor. Küresel finans merkezi haline gelen prenslik, servet yönetimi konusunda önemli bir noktada bulunuyor.
TURİSTLER DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAN AKIN EDİYOR
Monaco, turizm açısından da büyük bir cazibe merkezi konumunda. Dünyanın en prestijli otomobil yarışlarından biri olan Monaco Grand Prix, her yıl bu küçük ülkede düzenleniyor. Ayrıca, Monte Carlo Casino gibi lüks kumarhaneleriyle ünlü olan Monaco, dünyanın dört bir yanından turistleri ağırlıyor.
Bunun yanı sıra, denizcilik araştırmaları alanında da önemli çalışmalar yürütülüyor. Ülke, Oşinografi Müzesi ve dünyanın ilk koruma altındaki deniz habitatlarından birine ev sahipliği yapıyor.