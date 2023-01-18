Dünyanın en zeki ülkeleri açıklandı: Türkiye'nin IQ ortalaması düştü, sırası şaşırttı

World Population Review 2022 raporu açıklandı. Dünyanın en zeki ülkeleri sıralaması da ortaya çıktı. Rapora göre geçtiğimiz yıl IQ ortalaması 90 olan Türkiye'nin ortalaması 1 puan düşerek 89'a geriledi.

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Dünyanın en zeki ülkeleri açıklandı: Türkiye'nin IQ ortalaması düştü, sırası şaşırttı - Resim: 1

Her yıl açıklanan World Population Review raporunda dünyanın en zeki ülkeleri sıralaması dikkat çekti. Çeşitli metriklere göre analiz edilen ülkeler; nüfus sayıları, okur yazar oranı ve zeka testlerinden alınan zeka puanı verilerine göre sıraladı. Dünya IQ ortalamasının ortaya çıktığı listede Türkiye'nin yeri de şaşırttı.

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Dünyanın en zeki ülkeleri açıklandı: Türkiye'nin IQ ortalaması düştü, sırası şaşırttı - Resim: 2

IQ ortalaması en yüksek 10 ülke arasında Japonya birinci sıraya oturdu. Türkiye ise listede yer almadı. İşte IQ ortalaması en yüksek 10 ülke:

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Dünyanın en zeki ülkeleri açıklandı: Türkiye'nin IQ ortalaması düştü, sırası şaşırttı - Resim: 3
Sıra Ülke IQ
1 Japonya 106.48
2 Tayvan 106.47
3 Singapur 105.89
4 Hong Kong 105.37
5 Çin 104.1
6 Güney Kore 102.35
7 Belarus 101.6
8 Finlandiya 101.2
9 Lihtenştayn 101.07
10 Almanya 100.74
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Dünyanın en zeki ülkeleri açıklandı: Türkiye'nin IQ ortalaması düştü, sırası şaşırttı - Resim: 4

En yüksek IQ'ya sahip 100 ülkenin sıralaması ise şöyle:

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