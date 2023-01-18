Dünyanın en zeki ülkeleri açıklandı: Türkiye'nin IQ ortalaması düştü, sırası şaşırttı

Her yıl açıklanan World Population Review raporunda dünyanın en zeki ülkeleri sıralaması dikkat çekti. Çeşitli metriklere göre analiz edilen ülkeler; nüfus sayıları, okur yazar oranı ve zeka testlerinden alınan zeka puanı verilerine göre sıraladı. Dünya IQ ortalamasının ortaya çıktığı listede Türkiye'nin yeri de şaşırttı.