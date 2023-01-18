Dünyanın en zeki ülkeleri açıklandı: Türkiye'nin IQ ortalaması düştü, sırası şaşırttı
World Population Review 2022 raporu açıklandı. Dünyanın en zeki ülkeleri sıralaması da ortaya çıktı. Rapora göre geçtiğimiz yıl IQ ortalaması 90 olan Türkiye'nin ortalaması 1 puan düşerek 89'a geriledi.
Her yıl açıklanan World Population Review raporunda dünyanın en zeki ülkeleri sıralaması dikkat çekti. Çeşitli metriklere göre analiz edilen ülkeler; nüfus sayıları, okur yazar oranı ve zeka testlerinden alınan zeka puanı verilerine göre sıraladı. Dünya IQ ortalamasının ortaya çıktığı listede Türkiye'nin yeri de şaşırttı.
IQ ortalaması en yüksek 10 ülke arasında Japonya birinci sıraya oturdu. Türkiye ise listede yer almadı. İşte IQ ortalaması en yüksek 10 ülke:
|Sıra
|Ülke
|IQ
|1
|Japonya
|106.48
|2
|Tayvan
|106.47
|3
|Singapur
|105.89
|4
|Hong Kong
|105.37
|5
|Çin
|104.1
|6
|Güney Kore
|102.35
|7
|Belarus
|101.6
|8
|Finlandiya
|101.2
|9
|Lihtenştayn
|101.07
|10
|Almanya
|100.74
En yüksek IQ'ya sahip 100 ülkenin sıralaması ise şöyle: