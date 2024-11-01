Dünyanın En Yaşlı İnsanının Uzun Yaşam Sırrı Ortaya Çıktı: Bu Besinlerle 128 Yıl Yaşadı

Uzun ve sağlıklı bir yaşam için önerilen beş temel alışkanlık şöyle sıralanıyor:

Dengeli Beslenme: Sağlıklı bir yaşam için dengeli beslenme şart. Taze meyve, sebze, tam tahıllar, sağlıklı yağlar ve protein kaynaklarından oluşan bir diyet, yaşam süresini uzatmaya yardımcı olabilir. Ayrıca günde en az 8-10 bardak su içmek de vücudun düzgün çalışması için önemlidir.

Düzenli Egzersiz: Fiziksel aktivite eksikliği sağlık açısından zararlıdır. Haftada en az 150 dakika orta yoğunlukta egzersiz yapmak, kas ve kalp sağlığını destekler. Yürüyüş, koşu, yüzme veya dans gibi aktiviteler önerilmektedir.

Yeterli Uyku: Kaliteli uyku, uzun yaşamın anahtarlarından biridir. Her gece 7-9 saat uyumak, bedenin ve zihnin yenilenmesine yardımcı olur.