Dünyanın En Vatansever Ülkeleri Belli Oldu: Türkiye Bakın Kaçıncı Sırada Yer Aldı

Dünya çapında faaliyet gösteren araştırma şirketi Gallup'un son araştırması, ülkelerin vatanseverlik düzeyini mercek altına aldı. "Ülkeniz için savaşır mısınız?" sorusuna verilen yanıtlar doğrultusunda dünyanın dört bir yanından binlerce katılımcının görüşlerini bir araya getirerek, ülkeler arasındaki vatanseverlik farkları ortaya çıktı.

Çalışmanın sonuçları, bazı ülkelerin beklenenden daha yüksek bir vatanseverlik düzeyine sahip olduğunu gösterirken, bazıları ise listede daha düşük sıralarda yer aldı. Peki Türkiye vatanseverlik sıralamasında kaçıncı sırada yer aldı? İşte detaylar...