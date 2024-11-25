Dünyanın En Uzun Yaşayan Ailesi Sırrını Açıkladı: Her Gün Bu Yemeği Yiyorlar
Toplam yaşları 1075’e ulaşan ve dünyanın en yaşlı ailesi olarak kabul edilen Kuzey İrlandalı Donnelly kardeşler, uzun yaşamın sırrını verdi.
Kaynak: Haber Merkezi
Uzun bir ömre sahip olmanın yolları yüzyıllardır insanların ilgisini çekerken, toplam yaşları 1075’e ulaşan ve dünyanın en yaşlı ailesi olarak kabul edilen Kuzey İrlandalı Donnelly kardeşler, uzun yaşamın sırrını verdi. Guinness Rekorlar Kitabı’na adını yazdıran 13 kişilik aile, yaşlılıklarına rağmen zindeliklerini koruyarak bilim dünyasının dikkatini üzerine çekiyor.
2016 yılına kadar bu unvanın İtalya’daki Melis ailesine ait olduğu düşünülse de yapılan yeni araştırmalar, Donnelly ailesinin dünyanın en uzun ömürlü ailesi olduğunu ortaya koydu. BBC’nin The World's Oldest Family belgeseline konu olan aile, ilk kez uzun yaşam sırlarını açıkladı.
"KENDİMİZİ 50 YAŞINDA GİBİ HİSSEDİYORUZ"
Ailenin en yaşlı üyesi olan Maureen Donnelly, sağlık durumlarını şu sözlerle ifade etti:
"Hepimiz hala 50’li yaşlarımızdaki gibi hissediyoruz. Hayatımız boyunca büyük değişimler yaşamadık, sanki gençliğin eşiğindeyiz."
Belgeselde Donnelly ailesinin uzun ömürlülüğünün ardındaki sırlar incelendi. Genetik faktörlerin yanı sıra, beslenme alışkanlıklarının ve günlük yaşam tarzlarının etkili olduğu anlaşıldı. Kardeşler, düzenli olarak ev yapımı sebze çorbası içtiklerini ve çocukluklarından itibaren bahçelerindeki elma ağaçlarından topladıkları elmalarla beslendiklerini belirtti. Ayrıca evde düzenli egzersiz yapmanın fiziksel sağlıklarını korumada önemli bir rol oynadığını vurguladılar.
"ALKOLDEN HEP UZAK DURDUK"
Ailenin en genç üyelerinden biri olan 71 yaşındaki Leo Donnelly, uzun yaşam sırlarını anlatırken, yaygın diyet önerilerinden farklı bir yaklaşımlarının olduğunu söyledi."Akdeniz diyeti ya da Japon mutfağı gibi popüler yöntemleri uygulamadık. Bizim sırrımız basit: Her gün yulaf lapası tüketmek ve alkolden tamamen uzak durmak."
Donnelly ailesinin hiçbir bireyinin hayatı boyunca alkol tüketmediğini vurgulayan Leo, bu alışkanlığın sağlıklarına büyük katkı sağladığını dile getirdi:
"Ailemizde içki içen kimse olmadı ve bunun olumlu etkilerini yaşadığımızı düşünüyoruz."
Donnelly ailesi, sağlıklı beslenme, düzenli hareket ve alkol gibi zararlı alışkanlıklardan uzak durmanın uzun yaşam için güçlü bir temel oluşturduğunu bir kez daha kanıtlıyor. Bu ilham verici hikaye, sağlıklı bir ömür için yeni bir bakış açısı sunuyor.