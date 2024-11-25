Dünyanın En Uzun Yaşayan Ailesi Sırrını Açıkladı: Her Gün Bu Yemeği Yiyorlar

"KENDİMİZİ 50 YAŞINDA GİBİ HİSSEDİYORUZ"

Ailenin en yaşlı üyesi olan Maureen Donnelly, sağlık durumlarını şu sözlerle ifade etti:

"Hepimiz hala 50’li yaşlarımızdaki gibi hissediyoruz. Hayatımız boyunca büyük değişimler yaşamadık, sanki gençliğin eşiğindeyiz."

Belgeselde Donnelly ailesinin uzun ömürlülüğünün ardındaki sırlar incelendi. Genetik faktörlerin yanı sıra, beslenme alışkanlıklarının ve günlük yaşam tarzlarının etkili olduğu anlaşıldı. Kardeşler, düzenli olarak ev yapımı sebze çorbası içtiklerini ve çocukluklarından itibaren bahçelerindeki elma ağaçlarından topladıkları elmalarla beslendiklerini belirtti. Ayrıca evde düzenli egzersiz yapmanın fiziksel sağlıklarını korumada önemli bir rol oynadığını vurguladılar.