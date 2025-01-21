Dünyanın En Uzun Boylu Ülkeleri Belli Oldu: Türkiye Boy Ortalamasında Kaçıncı Sırada?

Dünya genelinde yapılan son araştırmalar, ülkeler arasındaki boy farklarını bir kez daha gözler önüne serdi. Özellikle Kuzey Avrupa ülkeleri, uzun boylu insanlarıyla dikkat çekiyor. Bu ülkelerin başında ise tartışmasız Hollanda geliyor. Hollanda, yıllardır zirvede olan ülkelerden biri olarak bir kez daha dünyanın en uzun boylu halkına sahip ülke oldu. Türkiye ise, ortalama boy uzunluğu ile dünya sıralamasında belirli bir konumda yer aldı. İşte, Türkiye'nin ortalama boy uzunluğu ve dünya sıralamasındaki yeri...