Dünyanın En Temiz ve Berrak Sularına Sahip 20 Plaj Açıklandı: Kum Taneleri Bile Görünüyor

Suyu öylesine berrak ki, dibindeki kum taneleri bile seçilebiliyor! Dünyanın en temiz ve şeffaf sularına sahip 20 plajı açıklandı. Her yıl binlerce turistin akın ettiği o eşsiz yerler listede yer aldı.

Dünyanın En Temiz ve Berrak Sularına Sahip 20 Plaj Açıklandı: Kum Taneleri Bile Görünüyor
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Yaz aylarında denizle buluşmak, sadece serinlemek değil; aynı zamanda doğayla iç içe, huzur dolu anlar yaşamak anlamına da geliyor. Dünyanın dört bir yanında berraklığıyla hayranlık uyandıran plajlar, tertemiz suları ve eşsiz manzaralarıyla dikkat çekiyor. ABD merkezli Reader’s Digest tarafından yayımlanan bir liste, dünyanın en temiz ve şeffaf sularına sahip 20 plajını sıraladı.

KUM TANELERİNE KADAR GÖRÜLEBİLEN DENİZLER

Listede yer alan plajlar sadece mavi sularıyla değil, aynı zamanda doğallıklarını koruyan çevreleriyle de öne çıkıyor. Bu destinasyonlar, masmavi denizlerin altında dahi kum taneciklerinin net biçimde görülebildiği eşsiz bölgeler olarak tanımlanıyor.

TÜRKİYE İÇİN TURİZM UYARISI

Dünyanın En Temiz ve Berrak Sularına Sahip 20 Plaj Açıklandı: Kum Taneleri Bile Görünüyor - Resim : 1

Türkiye de yaz turizmi açısından oldukça popüler olsa da son yıllarda yaşanan orman yangınları ve çevresel tehditler nedeniyle birçok doğal güzelliğini koruma mücadelesi veriyor. Özellikle Muğla, Antalya ve İzmir gibi tatil cennetleri, hem yerli hem de yabancı turistlerin gözdesi olmaya devam ederken, doğanın sürdürülebilirliği konusundaki hassasiyet de her geçen yıl daha fazla önem kazanıyor.

İŞTE DÜNYANIN EN TEMİZ SULARINA SAHİP 20 PLAJI

1-Ypao Plajı – ABD
2-La Chiva – Porto Riko
3-Lanikai Plajı, Oahu – Hawaii
4-Seagrass Koyu, Laucala Adası – Fiji
5-Krater Gölü – Oregon, ABD
6-Plitvice Gölleri Milli Parkı – Hırvatistan
7-Banana Beach, Koh Hey Adası – Tayland
8-Beş Çiçek Gölü, Jiuzhaigou Milli Parkı – Çin
9-Peyto Gölü – Alberta, Kanada
10-Honopu Plajı – Kauai, Hawaii
11-Porto Katsiki – Lefkada, Yunanistan
12-Şeytan Körfezi – Virgin Gorda, Britanya Virjin Adaları
13-Ipil Plajı – El Nido, Palawan Adası, Filipinler
14-Fulhadhoo – Maldivler
15-Bai Barajı Trau – Con Dao Adası, Vietnam
16-Yengeç Dönencesi Plajı – Little Exuma, Bahamalar
17-Elephant Plajı – Havelock Adası, Hindistan
18-Rabbit Plajı – Sicilya, İtalya
19-Navagio (Batık Gemi) Plajı – Zakintos, Yunanistan
20-Hanauma Körfezi – Honolulu, Oahu, Hawaii

Kaynak: Haber Merkezi

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