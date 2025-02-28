Dünyanın En Tehlikeli Ülkeleri Belli Oldu: Türkiye'nin Sıralaması Şaşırttı

Dünya çapında her yıl yaklaşık 45 bin kişi, kasırga, hortum, deprem, volkanik patlamalar, orman yangınları ve tsunamiler gibi doğal afetler nedeniyle hayatlarını kaybediyor. Ölümlerin yaklaşık yüzde 0,1'i doğal afetlere bağlı olarak gerçekleşirken, bazı ülkelerde bu oran çok daha düşük olarak öne çıkıyor. Peki, doğal afetlerin en çok yaşandığı en tehlikeli ülkeler hangileri? Türkiye bu sıralamada bakın kaçıncı sırada yer alıyor...