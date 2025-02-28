Dünyanın En Tehlikeli Ülkeleri Belli Oldu: Türkiye'nin Sıralaması Şaşırttı
Dünyada doğal afetlerin en az ve en çok görüldüğü ülkeler belli oldu. Peki, doğal afetlerin en çok yaşandığı ve en tehlikeli ülkeler hangileri? Türkiye bu listede bakın kaçıncı sırada...
Kaynak: Haber Merkezi
Dünya çapında her yıl yaklaşık 45 bin kişi, kasırga, hortum, deprem, volkanik patlamalar, orman yangınları ve tsunamiler gibi doğal afetler nedeniyle hayatlarını kaybediyor. Ölümlerin yaklaşık yüzde 0,1'i doğal afetlere bağlı olarak gerçekleşirken, bazı ülkelerde bu oran çok daha düşük olarak öne çıkıyor. Peki, doğal afetlerin en çok yaşandığı en tehlikeli ülkeler hangileri? Türkiye bu sıralamada bakın kaçıncı sırada yer alıyor...
EN GÜVENLİ ÜLKELER BELLİ OLDU
1.Andorra (0,28)
2.San Marino (0,35)
3.Lüksemburg (0,61)
4.Sao Tome ve Principe (0,67)
5. Hafif (0,71)
6. Belarus (0,76)
7. Singapur (0,8)
8. Katar (0,94)
9. Bahreyn (0,94)
GÜVENLİK AÇISINDAN EN RİSKLİ ÜLKELER
1.Filipinler (%46,91)
2.Endonezya (%41,13)
3.Hindistan (%40,96)
4.Kolombiya (%37,81)
5.Meksika (%35,93)
6.Myanmar (%35,85)
7.Mozambik (%34,44)
8.Rusya (%28,12)
9.Bangladeş (%27,73)
10.Pakistan (%27,02)
TÜRKİYE BAKIN KAÇINCI SIRADA
Türkiye, doğal afet riskinde 193 ülke arasında 35. sırada bulunuyor ve "çok yüksek riskli" ülkeler arasında yer alıyor. Türkiye'nin afet riskini artıran faktörler arasında aktif fay hatları, iklim değişikliği ve yoğun şehirleşme bulunuyor.