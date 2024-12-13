Dünyanın En Tehlikeli Peyniri Seçildi! Her Yerde Yasaklandı, Apar Topar Kaldırılıyor
Sardunya'nın en tartışmalı geleneksel lezzetlerinden biri olan "Casu Marzu" peyniri, Avrupa çapında yasaklandı ve dünyanın en tehlikeli peyniri olarak kaydedildi. 2009 yılında "Guinness Rekorlar Kitabı"na giren bu peynir, içeriğindeki fermente solucanlar nedeniyle sağlık açısından büyük riskler taşıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
"Casu Marzu", Sardunya'nın ünlü Pecorino Sardo peynirinin bir çeşididir ve içinde yaşayan larvalar nedeniyle "tehlikeli" olarak kabul ediliyor. Peynirin üretiminde kullanılan Piophila casei sineği, peynirin olgunlaşma sürecinde yumurtalarını bırakır ve çıkan solucanlar, peynirin yapısını değiştirerek ona kremamsı bir doku ve keskin bir tat kazandırır. Bu dönüşüm sırasında ortaya çıkan "Lagrima" adı verilen sıvı ise peynirin dışına akar.
SADECE KARABORSADA SATILIYOR
Bu peynir, genellikle yerel ekmek Pane Carasau ve Sardunya'nın ünlü kırmızı şarabı Cannonau ile birlikte tüketilir. Ancak, üretim süreci uzun ve solucanlar içerdiği için Avrupa'da yasaklandı. Hâlâ Sardunya'da üretilse de, sadece karaborsada satılabiliyor.
TEHLİKELİ OLMASINA RAĞMEN RAĞBET GÖRÜYOR
2005 yılından bu yana Avrupa Birliği'nde yasaklanan "Casu Marzu", Sardunya'nın iç bölgelerinde hala rağbet görmekte.
Örneğin, Perdasdefogu köyünde yaşayan yazar Giacomo Mameli, her yıl güvendiği bir çobandan sipariş ettiğini ve bu özel lezzeti arkadaşlarına sunmak için onları Sardunya'ya davet ettiğini belirtiyor. Ancak, yasak nedeniyle peynir üreticilerinin kimlikleri gizli tutuluyor.
KANLI İSHALA NEDEN OLUYOR
"Casu Marzu", doğru çiğnenmediğinde mide bulantısı, kusma ve kanlı ishal gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. AB yetkilileri, bu konuda halkı uyarırken, Sardunyalılar bu peynirin yerel mutfaklarındaki önemli bir parça olmaya devam ediyor.