Dünyanın En Tehlikeli Peyniri Seçildi! Her Yerde Yasaklandı, Apar Topar Kaldırılıyor

"Casu Marzu", Sardunya'nın ünlü Pecorino Sardo peynirinin bir çeşididir ve içinde yaşayan larvalar nedeniyle "tehlikeli" olarak kabul ediliyor. Peynirin üretiminde kullanılan Piophila casei sineği, peynirin olgunlaşma sürecinde yumurtalarını bırakır ve çıkan solucanlar, peynirin yapısını değiştirerek ona kremamsı bir doku ve keskin bir tat kazandırır. Bu dönüşüm sırasında ortaya çıkan "Lagrima" adı verilen sıvı ise peynirin dışına akar.