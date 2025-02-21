Dünyanın En Soğuk Ülkesi Eksi 70'i Görüyor! Her Şey Donuyor, Bakın Nasıl Isınıyorlar
Dünyanın en soğuk bölgelerinden biri olan Yakutistan , kış aylarında eksi 70 dereceyi bulan dondurucu soğuklarla mücadele ediyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Bölgede yaşayan YouTuber Maria Solko, son videosunda insanların nasıl ısındığını gözlerin önüne serdi.
Solko, videonun başında "Etrafımızdaki her şey donmuşken biz nasıl ısınmayı başarıyoruz?" başlığıyla Yakutistan'da kullanılan ısıtma sistemlerini anlattı.
İKİ FARKLI ISITMA YÖNTEMİ KULLANILIYOR
Yakutistan'daki evlerde merkezi elektrik sistemi ve bireysel elektrikli ısıtma olmak üzere iki yöntem yaygın olarak kullanılıyor. 2010 yılından önce inşa edilen bina çoğu kez merkezi ısıtma sistemine sahipken, yeni yapılar genellikle bireysel ısıtma sistemini tercih ediyor.
Ancak iklim aşırı soğuk iklim nedeniyle altyapı da zorluklarla karşı karşıya kalıyorlar. Donmuş zemin nedeniyle doğal boruların yerin altında değil, yüzeyde olması gerekiyor. Bu da zaman zaman çatlaklar ve arıza sorunlarına yol açabiliyor.
ÇOK YÜKSEK MALİYETLERLE ISINIYORLAR
Solko'nun paylaştığı paylara göre, bireysel doğalgaz sistemi kullananlar ısı için Aralık ayında 120 metreküp doğalgaza sadece 8 dolar öderken, merkezi sistemle ısıtılanlar 76 metreküp doğalgaz için 130 dolar gibi oldukça yüksek bir bedelle ısıtılıyordu.