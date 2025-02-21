Dünyanın En Soğuk Ülkesi Eksi 70'i Görüyor! Her Şey Donuyor, Bakın Nasıl Isınıyorlar

İKİ FARKLI ISITMA YÖNTEMİ KULLANILIYOR

Yakutistan'daki evlerde merkezi elektrik sistemi ve bireysel elektrikli ısıtma olmak üzere iki yöntem yaygın olarak kullanılıyor. 2010 yılından önce inşa edilen bina çoğu kez merkezi ısıtma sistemine sahipken, yeni yapılar genellikle bireysel ısıtma sistemini tercih ediyor.

Ancak iklim aşırı soğuk iklim nedeniyle altyapı da zorluklarla karşı karşıya kalıyorlar. Donmuş zemin nedeniyle doğal boruların yerin altında değil, yüzeyde olması gerekiyor. Bu da zaman zaman çatlaklar ve arıza sorunlarına yol açabiliyor.