Dünyanın En Sinirli Ülkeleri Belli Oldu: Türkiye'nin Sıralaması Şaşırttı

EN SİNİRLİ ÜLKELER ARASINDA TÜRKİYE 2.SIRADA

100 ülkeyi kapsayan kapsamlı bir araştırma sonucu elde edilen verilere göre, Türkiye'de yaşayanların %48'i sık sık sinirlendiğini belirtti. Bu oran, Türkiye'yi Avrupa'nın en sinirli ülkesi yaparken, dünya genelinde ise ikinci sıraya yerleştirdi.

Araştırmaya göre, dünyanın en sinirli ülkesi %49 oranıyla Lübnan oldu. Lübnan'ı Ermenistan takip ederken, Irak, Afganistan, Ürdün, Mali ve Sierra Leone gibi ülkeler de listenin ilk sıralarında yer aldı.