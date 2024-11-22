Dünyanın En Sinirli Ülkeleri Belli Oldu: Türkiye'nin Sıralaması Şaşırttı
Dünyaca ünlü araştırma şirketi dünyanın en sinirli ülkelerini belirledi. Türkiye'nin en sinirli ülkeler sıralamasındaki yeri şaşırttı.
Kaynak: Haber Merkezi
Dünyaca ünlü araştırma şirketi Gallup'un yayımladığı 2024 Global Emotions Raporu, ülkelerin duygusal durumları hakkında çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. Rapora göre, dünyanın en sinirli ülkesi Lübnan olurken, Türkiye'nin sıralaması şaşırttı.
EN SİNİRLİ ÜLKELER ARASINDA TÜRKİYE 2.SIRADA
100 ülkeyi kapsayan kapsamlı bir araştırma sonucu elde edilen verilere göre, Türkiye'de yaşayanların %48'i sık sık sinirlendiğini belirtti. Bu oran, Türkiye'yi Avrupa'nın en sinirli ülkesi yaparken, dünya genelinde ise ikinci sıraya yerleştirdi.
Araştırmaya göre, dünyanın en sinirli ülkesi %49 oranıyla Lübnan oldu. Lübnan'ı Ermenistan takip ederken, Irak, Afganistan, Ürdün, Mali ve Sierra Leone gibi ülkeler de listenin ilk sıralarında yer aldı.
DÜNYANIN EN MUTLU ÜLKESİ
Araştırmanın pozitif duygulara dair kısmında ise El Salvador birinci sırada yer alarak dünyanın en mutlu ülkesi seçildi. El Salvador halkının diğer ülkelere göre daha pozitif ve mutlu olduğu gözlemlendi.
Bu sonuçlar, ülkelerdeki siyasi, ekonomik ve sosyal koşulların insanların duygusal durumları üzerindeki etkilerini bir kez daha gözler önüne serdi. Lübnan ve Türkiye gibi ülkelerde yaşanan siyasi istikrarsızlık, ekonomik krizler ve sosyal sorunlar, insanların stres ve öfke düzeylerini artırabilir.