Dünyanın En Sakin ve Huzurlu Şehirleri Belli Oldu: Türkiye'den Tam 25 İlçe Listeye Girdi

30 ülkede 278 kente yayılan Uluslararası Cittaslow Birliği'nin 'en sakin şehir' listesine Türkiye'den 25 ilçe girmeyi başardı.

Kaynak: Haber Merkezi

Türkiye
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Dünyanın En Sakin ve Huzurlu Şehirleri Belli Oldu: Türkiye'den Tam 25 İlçe Listeye Girdi - Resim: 1

Türkiye, doğal güzellikleri ve tarihi dokusuyla dikkat çekerken, dünyanın dört bir yanına yayılan Uluslararası Cittaslow Birliği tarafından belirlenen "sakin ve huzurlu şehirler" listesinde de önemli bir yer tutuyor. 30 ülkede toplam 278 kentin yer aldığı en sakin şehirler listesinde, Türkiye'den 25 ilçe girdi.

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Dünyanın En Sakin ve Huzurlu Şehirleri Belli Oldu: Türkiye'den Tam 25 İlçe Listeye Girdi - Resim: 2

Türkiye’nin Cittaslow serüveni, 2009 yılında İzmir’in Seferihisar ilçesinin bu ağa katılmasıyla başlamıştı. O günden bu yana, Türkiye'deki birçok ilçe, sakin yaşam felsefesine uyum sağlayarak bu prestijli listeye girmeye hak kazandı. Şehirlerin bu listeye dahil olabilmek için çevre, altyapı ve Slow Food gibi 72 kriteri karşılaması gerekiyor. İşte Türkiye'de en sakin ve huzurlu şehirler listesine giren ilçeler...

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Dünyanın En Sakin ve Huzurlu Şehirleri Belli Oldu: Türkiye'den Tam 25 İlçe Listeye Girdi - Resim: 3

İŞTE TÜRKİYE'NİN EN SAKİN VE HUZURLU İLÇELERİ

İzmir - Foça

Muğla - Köyceğiz

Muğla - AkyakaIsparta - Eğirdir

Isparta - Yalvaç

Bolu - Göynük

Bolu - Mudurnu

Bitlis - Ahlat

Malatya - Arapgir

Antalya - Finike

Çanakkale - Gökçeada

Ankara - Güdül

Şanlıurfa - Halfeti

Bursa - İznik

Kastamonu - Daday

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Dünyanın En Sakin ve Huzurlu Şehirleri Belli Oldu: Türkiye'den Tam 25 İlçe Listeye Girdi - Resim: 4

Sinop - Gerze
Ordu - Perşembe
Erzincan - Kemaliye

Artvin - Şavşat

Erzurum - Uzundere

Kırklareli - Vize

Aydın - Yenipazar

Tekirdağ - Şarköy

Karabük - Safranbolu

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