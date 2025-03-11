Dünyanın En Sakin ve Huzurlu Şehirleri Belli Oldu: Türkiye'den Tam 25 İlçe Listeye Girdi
30 ülkede 278 kente yayılan Uluslararası Cittaslow Birliği'nin 'en sakin şehir' listesine Türkiye'den 25 ilçe girmeyi başardı.
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye, doğal güzellikleri ve tarihi dokusuyla dikkat çekerken, dünyanın dört bir yanına yayılan Uluslararası Cittaslow Birliği tarafından belirlenen "sakin ve huzurlu şehirler" listesinde de önemli bir yer tutuyor. 30 ülkede toplam 278 kentin yer aldığı en sakin şehirler listesinde, Türkiye'den 25 ilçe girdi.
Türkiye’nin Cittaslow serüveni, 2009 yılında İzmir’in Seferihisar ilçesinin bu ağa katılmasıyla başlamıştı. O günden bu yana, Türkiye'deki birçok ilçe, sakin yaşam felsefesine uyum sağlayarak bu prestijli listeye girmeye hak kazandı. Şehirlerin bu listeye dahil olabilmek için çevre, altyapı ve Slow Food gibi 72 kriteri karşılaması gerekiyor. İşte Türkiye'de en sakin ve huzurlu şehirler listesine giren ilçeler...
İŞTE TÜRKİYE'NİN EN SAKİN VE HUZURLU İLÇELERİ
İzmir - Foça
Muğla - Köyceğiz
Muğla - AkyakaIsparta - Eğirdir
Isparta - Yalvaç
Bolu - Göynük
Bolu - Mudurnu
Bitlis - Ahlat
Malatya - Arapgir
Antalya - Finike
Çanakkale - Gökçeada
Ankara - Güdül
Şanlıurfa - Halfeti
Bursa - İznik
Kastamonu - Daday
Sinop - Gerze
Ordu - Perşembe
Erzincan - Kemaliye
Artvin - Şavşat
Erzurum - Uzundere
Kırklareli - Vize
Aydın - Yenipazar
Tekirdağ - Şarköy
Karabük - Safranbolu