Dünyanın En Sakin ve Huzurlu Şehirleri Belli Oldu: Türkiye'den Tam 25 İlçe Listeye Girdi

Türkiye’nin Cittaslow serüveni, 2009 yılında İzmir’in Seferihisar ilçesinin bu ağa katılmasıyla başlamıştı. O günden bu yana, Türkiye'deki birçok ilçe, sakin yaşam felsefesine uyum sağlayarak bu prestijli listeye girmeye hak kazandı. Şehirlerin bu listeye dahil olabilmek için çevre, altyapı ve Slow Food gibi 72 kriteri karşılaması gerekiyor. İşte Türkiye'de en sakin ve huzurlu şehirler listesine giren ilçeler...