Dünyanın En Sağlıklı Sebzesi Belli Oldu! Türkiye'nin Her Yerinde Yetişiyor ama Kıymetini Bilen Yok

Listenin zirvesinde, 100 tam puan alarak birinci sıraya yerleşen su teresi, etkileyici bir vitamin, mineral ve antioksidan içeriğiyle dikkat çekti. Demir, C vitamini, K vitamini, folat, riboflavin ve biyoaktif bileşikler açısından son derece zengin olan bu yapraklı yeşil bitki, adeta bir besin deposu.