Dünyanın En Sağlıklı Sebzesi Belli Oldu! Türkiye'nin Her Yerinde Yetişiyor ama Kıymetini Bilen Yok
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), dünya genelinde en sağlıklı gıda olarak su teresini ilan etti. New Jersey'deki William Paterson Üniversitesi tarafından yapılan araştırmada, 47 farklı gıda, içerdiği 17 temel besin maddesi miktarına göre değerlendirildi.
Kaynak: Haber Merkezi
Listenin zirvesinde, 100 tam puan alarak birinci sıraya yerleşen su teresi, etkileyici bir vitamin, mineral ve antioksidan içeriğiyle dikkat çekti. Demir, C vitamini, K vitamini, folat, riboflavin ve biyoaktif bileşikler açısından son derece zengin olan bu yapraklı yeşil bitki, adeta bir besin deposu.
SIRALAMADA İLK BEŞ
Araştırmaya göre, ikinci sırada 91,99 puanla Çin lahanası yer alırken, onu pazı, yeşil pancar ve ıspanak izledi. Türk mutfaklarında çok sık yer almayan su teresi ve Çin lahanası, sağlık açısından sunduğu faydalarla öne çıkıyor.
SU TERESİNİN SAĞLIĞA FAYDALARI
Vitamin ve Mineral Deposu: C vitamini, A vitamini, folat ve kalsiyum gibi önemli besinler içerir, bağışıklık sistemini destekler ve kemik sağlığını korur.
Antioksidan Etki: Serbest radikalleri etkisiz hale getirerek hücrelerin zarar görmesini engeller, yaşlanmayı geciktirir ve kanser riskini azaltır.
Sindirim Sağlığı: Lif içeriği sayesinde bağırsak hareketlerini düzenler, kabızlığı önler.
İltihap Önleyici Özellikler: Eklem ağrıları ve artrit gibi iltihaplı hastalıkların tedavisinde destekleyici olabilir.
Kan Şekerini Dengeleme: Diyabetin kontrolüne yardımcı olur, insülin duyarlılığını artırabilir.
Zayıflama ve Cilt Sağlığı: Düşük kalorili olması kilo kontrolünü desteklerken, içerdiği vitaminlerle cilt sağlığını iyileştirir.