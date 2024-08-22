Dünyanın En Sağlıklı 3 Peyniri Seçildi: Kalp ve Bağırsakların Çalışmasını İyileştiriyor

İnsanların önemli bölümü, peynir tercihini damak lezzetine göre yapar. Yağlı ve yağsız, tuzlu ya da tuzsuz gibi onlarca farklı türlere ayrılan peynirler, bu özellikleri nedeniyle sadece lezzet açısından ayrışmıyor.



İçerisinde bulunan vitamin, besin değeri, yağ ve tuz oranları aynı zamanda peynirin sağlığa etkilerini de baştan aşağı değiştirirken, hangi durumlarda nasıl peynir tüketilmesi büyük bir soru işaretine dönüşmekte.



İŞTE DÜNYANIN EN SAĞLIKLI 3 PEYNİRİ



Ana maddesinin süt olması nedeniyle protein, vitamin ve mineral açısından zengin olan peynirler, son yıllarda gastronomi araştırmacılarının da ilgi konusu haline geldi. Çoğu peynir türü kırmızı et ya da herhangi bir balık türünden daha fazla kalori barındırmaz. Bu nedenle peynir tüketimine yönelik yapılan uyarılar, kilo alınmasından ziyade peynirlerin sağlık sorunlarını tetikleyici özellikleri üzerinde durur.



Uzun süreli çalışmaların ardından dünyanın en sağlıklı 3 peyniri şu şekilde belirlendi...