Dünyanın En Ölümcül Bölgesi! Dokunan Anında Taşlaşarak Mumya Oluyor

EŞSİZ EKOSİSTEM VE BİLİMSEL İLGİ

Natron Gölü, hem ekstrem çevresel koşulları hem de bu koşullara adapte olabilen mikroorganizmalarıyla bilim dünyasında büyük bir ilgi görüyor. Göl, sadece bir doğa harikası değil, aynı zamanda farklı yaşam formlarının uyum yeteneklerini incelemek için de önemli bir alan olarak değerlendiriliyor.