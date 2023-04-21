Dünyanın en mutlu ülkeleri belli oldu: Türkiye'nin sırası şaşırttı
2023 yılı Dünya Mutluluk Raporu yayınlandı. Önceki raporda 112'nci sırada yer alan Türkiye, bakın bu yıl kaçıncı sırada?
2023 Dünya Mutluluk Raporu sonuçları açıklandı. Raporda ülkeler, mutluluk düzeylerine göre sıralandı. Türkiye'nin geçtiğimiz yıl 112'nci sırada olduğu raporda bu yılki yeri şaşırttı.
Sonuçlar hakkında değerlendirmelerde bulunan Doktor Öğretim Üyesi Duygu Taşfiliz, “Rapor, 2019 yılına göre daha nazik bir toplum olduğumuz sonucu ortaya çıktı” dedi.
Taşfiliz, raporda dikkat çeken veriler olduğunu belirterek, özellikle pandemi sonrası dönemde mutluluk getiren faktörlerin önem kazandığını söyledi ve son yıllarda yaşanan krizlere rağmen, dünya nüfusunun çoğunluğunun son derece dirençli olduğunu ve COVID-19 salgını yıllarında dünya genelinde yaşam memnuniyeti ortalamalarının pandemi öncesi dönemlerle aynı seviyelerde kaldığını belirtti.
“Bazen nereye dönersek dönelim karmaşa ve yıkım, tartışma ve çatışmalar, siyasi gerilimler ve savaşlar görürüz. Ancak rapora göre, dünyanın dört bir yanındaki insanlar günlük yaşamlarında başkalarından daha fazla nezaket, yardım ve destek algılıyor. Krizler bir anlamda, zorlukları aşmak için insanları birbirine yardım etmeye daha istekli hale getirdi” açıklamasında bulundu.