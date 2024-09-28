Dünyanın En Mutlu Şehirleri Açıklandı: Türkiye'deki 3 Şehir Dikkat Çekti

TÜRKİYE'DEN BU 3 ŞEHİR LİSTEYE GİRDİ

Mutlu Şehirler Endeksi'nde Türkiye’den üç şehir değerlendirmeye alındı. İstanbul, 197. sırada yer alarak "Bronz Şehir" kategorisine dahil oldu. İstanbul, Buenos Aires, Varşova ve Cape Town gibi önemli şehirleri geride bıraksa da, Doha, Kuala Lumpur, Zagreb ve Liverpool gibi şehirlerin gerisinde kaldı.

İzmir, 222. sırada yer alarak Türkiye'den ikinci şehir oldu. İzmir, Braşov ve Malaga gibi şehirlerin gerisinde kalırken, Cidde ve Toronto’yu geçmeyi başardı.

Son olarak, Antalya listenin sondan beşinci sırasında yer aldı. 246. sırada bulunan Antalya, Brezilya, Arjantin, Çin ve Güney Afrika’dan bazı şehirleri geride bırakarak listede Türkiye’den yer alan üçüncü şehir oldu.