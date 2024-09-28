Dünyanın En Mutlu Şehirleri Açıklandı: Türkiye'deki 3 Şehir Dikkat Çekti
2024 yılında yayınlanan "Mutlu Şehirler Endeksi" araştırması, şehirlerde yaşayanların katılımıyla gerçekleştirilerek çevre, toplu ulaşım, yerel ekonomi, yerel yönetim ve genel yaşam gibi önemli kriterlere göre değerlendirmeler yapıldı. Türkiye'den de bu prestijli endekste üç şehir yer aldı.
Kaynak: Haber Merkezi
İngiltere merkezli Yaşam Kalitesi Enstitüsü tarafından hazırlanan bu kapsamlı çalışma, şehir sakinlerine yaşam kaliteleri, çevre, toplu taşıma ve yerel yönetimle ilgili sorular yöneltti. Elde edilen yanıtlara göre şehirler sıralanırken, özellikle Kuzey Avrupa ülkelerinin şehirleri üst sıralarda yer aldı.
İLK SIRALARDA HANGİ ŞEHİRLER VAR?
Danimarka’nın ikinci büyük şehri Aarhus, listenin zirvesinde yer alırken, onu İsviçre’nin finans merkezi Zürih takip etti. Almanya’nın başkenti Berlin ise üçüncü sırada yer alarak dikkat çekti. İlk beşte yer alan diğer şehirler İsveç’in Gothenburg ve Hollanda’nın başkenti Amsterdam oldu. İlk 10’da ayrıca Helsinki, Bristol, Kopenhag, Cenevre, Münih ve Stockholm gibi şehirler de bulunuyor.
TÜRKİYE'DEN BU 3 ŞEHİR LİSTEYE GİRDİ
Mutlu Şehirler Endeksi'nde Türkiye’den üç şehir değerlendirmeye alındı. İstanbul, 197. sırada yer alarak "Bronz Şehir" kategorisine dahil oldu. İstanbul, Buenos Aires, Varşova ve Cape Town gibi önemli şehirleri geride bıraksa da, Doha, Kuala Lumpur, Zagreb ve Liverpool gibi şehirlerin gerisinde kaldı.
İzmir, 222. sırada yer alarak Türkiye'den ikinci şehir oldu. İzmir, Braşov ve Malaga gibi şehirlerin gerisinde kalırken, Cidde ve Toronto’yu geçmeyi başardı.
Son olarak, Antalya listenin sondan beşinci sırasında yer aldı. 246. sırada bulunan Antalya, Brezilya, Arjantin, Çin ve Güney Afrika’dan bazı şehirleri geride bırakarak listede Türkiye’den yer alan üçüncü şehir oldu.