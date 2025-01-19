Dünyanın En Küçük Kedisi Keşfedildi! Cebinizde Bile Besleyebilirsiniz
Bilim insanları, dünyanın en küçük kedisinin 300 bin yıl önce Çin’de yaşadığını keşfetti. Araştırmalara göre bu yeni türe, Prionailurus kurteni adı verildi.
Kaynak: Haber Merkezi
Euronews’ün aktardığına göre, ilk insanların yaşadığı bir mağarada fosilleşmiş çene kemiği bulan araştırmacılar, bu kemiğin avuç içi büyüklüğünde bir kediye ait olduğunu tespit etti.
EVCİL KEDİLERİN YARISINDAN DAHA KÜÇÜK
Araştırma, hakemli bilimsel dergi Annales Zoologici Fennici’de yayımlandı. Çalışmada, cep boyutundaki bu kedinin, bugüne kadar keşfedilen en küçük kedi türü olabileceği ifade edildi.
Çin Bilimler Akademisi’nden araştırmacı Qigao Jiangzuo, “Bu kedi açıkça bir ev kedisinden daha küçük. Ağırlığı yaklaşık bir kilo civarında” dedi.
34 CM BOYA SAHİP
Yeni keşfedilen türün, Güney Asya’da halen varlığını sürdüren yabani leopar kedilerinin (Prionailurus) bir alt türü olduğu belirtildi. Bu kedi türleri, genellikle 70 santimetre uzunluğa ve iki kilo ağırlığa ulaşarak ev kedileriyle benzer büyüklükte oluyor. Ancak Prionailurus kurteni, bunlardan çok daha küçük.
Araştırmaya göre, yeni türün boyu yaklaşık 34 ila 50 santimetre arasında değişiyor. Günümüzde yaşayan en küçük yabani kedilerden kara ayaklı kedi (Felis nigripes) 35-52 santimetre, paslı benekli kedi (Prionailurus rubiginosus) ise 35-48 santimetre uzunluğunda. Fosil bulgularına dayanarak Prionailurus kurteni’nin, bu iki türle hemen hemen aynı boyutta ya da daha küçük olduğu ifade ediliyor.