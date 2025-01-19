Dünyanın En Küçük Kedisi Keşfedildi! Cebinizde Bile Besleyebilirsiniz

Euronews’ün aktardığına göre, ilk insanların yaşadığı bir mağarada fosilleşmiş çene kemiği bulan araştırmacılar, bu kemiğin avuç içi büyüklüğünde bir kediye ait olduğunu tespit etti.

EVCİL KEDİLERİN YARISINDAN DAHA KÜÇÜK

Araştırma, hakemli bilimsel dergi Annales Zoologici Fennici’de yayımlandı. Çalışmada, cep boyutundaki bu kedinin, bugüne kadar keşfedilen en küçük kedi türü olabileceği ifade edildi.

Çin Bilimler Akademisi’nden araştırmacı Qigao Jiangzuo, “Bu kedi açıkça bir ev kedisinden daha küçük. Ağırlığı yaklaşık bir kilo civarında” dedi.