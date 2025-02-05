Dünyanın En Kötü Kokulu Meyvesi Ama 1 Dilimi 1 Aylık Demir İhtiyacına Bedel

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ VE KEMİKLERİ GÜÇLENDİRİYOR

Healthline tarafından aktarılan bilgilere göre, manganez açısından zengin olan durian, güçlü bir antioksidan kaynağı olarak vücudun kırmızı kan hücresi üretimini destekliyor ve demir ihtiyacını karşılamaya yardımcı oluyor. Aynı zamanda kemik ve kas yapısını güçlendiren meyve, içerdiği potasyum ile kan basıncını dengeleyici bir etkiye sahip.

Bazı araştırmalar, durianın sinirleri yatıştırıcı etkisi sayesinde epilepsi hastalarına da iyi geldiğini gösteriyor.

GÜZELLİK VE CİLT BAKIMINDA KULLANILIYOR

Durian meyvesi sadece beslenme alanında değil, kozmetik sektöründe de kullanılıyor. Eski çağlarda kabuğunun kaynatılarak yaraları temizlemek için kullanıldığı bilinirken, günümüzde hücre yenileme özelliği sayesinde cilt bakım ürünlerine ekleniyor. Düzenli tüketimi, cildin parlaklığını artırmaya ve yenilenmesini desteklemeye yardımcı oluyor.

Sağlığa birçok faydası bulunan bu tropikal meyve, son dönemde Türkiye’de de pazar ve manavlarda araştırılan ürünler arasında yer almaya başladı. Özellikle egzotik meyve meraklıları ve sağlıklı beslenmeye önem verenler, durianı daha yakından tanımak için alternatif satış noktalarını araştırıyor.