Dünyanın En Kötü Kokulu Meyvesi Ama 1 Dilimi 1 Aylık Demir İhtiyacına Bedel
Güneydoğu Asya’ya özgü olan durian meyvesi, kendine has kokusu ve benzersiz tadıyla dikkat çeken tropikal bir meyve olarak biliniyor. Türkiye’de yaygın olarak tüketilmeyen bu meyve, sahip olduğu sağlık faydalarıyla son dönemde merak konusu haline geldi.
Kaynak: Haber Merkezi
Malezya, Endonezya, Tayland ve Filipinler gibi ülkelerde oldukça popüler olan durian, iri ve dikenli kabuğu nedeniyle zor açılan bir meyve. Ancak iç kısmında kremsi, sarımsı ve tatlı bir dokuya sahip bölmeler bulunuyor. Tat profili, tatlı, tuzlu ve hafif acı bir karışım olarak tanımlanıyor.
B1, B5, B6, MANGANEZ, BAKIR VE POTASYUM DEPOSU
Sağlığa olan olumlu etkileri nedeniyle "tropikal süper meyve" olarak da anılan durian, B vitamini kompleksi (B1, B5, B6), manganez, bakır, potasyum ve folik asit bakımından oldukça zengin.
DOĞAL UYKU DÜZENLEYİCİ
Durian meyvesinin içerdiği triptofan adlı amino asit, melatonin ve serotonin salgılanmasını destekleyerek vücudun doğal uyku döngüsünü düzenlemeye yardımcı oluyor. Bu özelliğiyle uykusuzluk sorunu yaşayanlar için doğal bir alternatif sunuyor.
Uzmanlara göre, yatmadan bir saat önce tüketilen bir porsiyon durian rahatlatıcı etkisiyle uykuya geçişi kolaylaştırıyor.
BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ VE KEMİKLERİ GÜÇLENDİRİYOR
Healthline tarafından aktarılan bilgilere göre, manganez açısından zengin olan durian, güçlü bir antioksidan kaynağı olarak vücudun kırmızı kan hücresi üretimini destekliyor ve demir ihtiyacını karşılamaya yardımcı oluyor. Aynı zamanda kemik ve kas yapısını güçlendiren meyve, içerdiği potasyum ile kan basıncını dengeleyici bir etkiye sahip.
Bazı araştırmalar, durianın sinirleri yatıştırıcı etkisi sayesinde epilepsi hastalarına da iyi geldiğini gösteriyor.
GÜZELLİK VE CİLT BAKIMINDA KULLANILIYOR
Durian meyvesi sadece beslenme alanında değil, kozmetik sektöründe de kullanılıyor. Eski çağlarda kabuğunun kaynatılarak yaraları temizlemek için kullanıldığı bilinirken, günümüzde hücre yenileme özelliği sayesinde cilt bakım ürünlerine ekleniyor. Düzenli tüketimi, cildin parlaklığını artırmaya ve yenilenmesini desteklemeye yardımcı oluyor.
Sağlığa birçok faydası bulunan bu tropikal meyve, son dönemde Türkiye’de de pazar ve manavlarda araştırılan ürünler arasında yer almaya başladı. Özellikle egzotik meyve meraklıları ve sağlıklı beslenmeye önem verenler, durianı daha yakından tanımak için alternatif satış noktalarını araştırıyor.