Dünyanın En Kibar Sürücüleri Belli Oldu: Türkiye'nin Sıralaması Şaşırttı

DiscoverCars.com tarafından yapılan bir araştırma sonucunda dünyanın en kibar sürücüleri belli oldu. Turistlerin deneyimlerine göre oluşturulan listede Türkiye'nin sırası şaşırttı.

Trafik sorununun yoğun olduğu ülkemizde sürücülerin zaman zaman gergin olduğu biliniyor. Ancak bu araştırma, Türkiye'nin dünyanın en kibar sürücülerine sahip ülkeler arasında yer aldığını gösteriyor.