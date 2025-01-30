Dünyanın En Kibar Sürücüleri Belli Oldu: Türkiye'nin Sıralaması Şaşırttı
Dünyanın en kibar sürücülerine sahip ülkeler belirlendi. DiscoverCars.com'un yaptığı bir araştırma sonucunda turistlerin deneyimlerine göre oluşturulan listede Türkiye'nin sırası şaşırttı.
Kaynak: Haber Merkezi
DiscoverCars.com tarafından yapılan bir araştırma sonucunda dünyanın en kibar sürücüleri belli oldu. Turistlerin deneyimlerine göre oluşturulan listede Türkiye'nin sırası şaşırttı.
Trafik sorununun yoğun olduğu ülkemizde sürücülerin zaman zaman gergin olduğu biliniyor. Ancak bu araştırma, Türkiye'nin dünyanın en kibar sürücülerine sahip ülkeler arasında yer aldığını gösteriyor.
DÜNYANIN EN KİBAR SÜRÜCÜLERİ BELLİ OLDU
DiscoverCars.com'un 4.930 turist sürücünün katıldığı çalışmasında, katılımcılar sürücüleri 1 ila 10 arasında puanladı. İşte sonuçlar...
1. GÜNEY KIBRIS- 8,83
2. YENİ ZELANDA -8,77
3. TÜRKİYE-8,73
4. AVUSTRALYA-8,60
5. PORTEKİZ- 8,54
6. ALMANYA-8,45
7. İSPANYA-KANARYA ADALARI-8,31
8. İSPANYA-8,29
9. POLONYA-8,25
10. MAURİTİUS- 8,25
11.İTALYA-ANAKARA- 8.02
12.FAS-7,97
13.FRANSA-7,84
14.BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ-7,80
15.İTALYA,SİCİLYA- 7,14
16-ABD-FLORİDA-7,14