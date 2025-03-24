Dünyanın En İyi Yollarına Sahip Ülkeler Belli Oldu: Türkiye Bakın Kaçıncı Sırada

TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA YER ALDI?

Karayolu ve demiryolu ağlarının kalitesi göz önüne alınarak yapılan sıralamada zirvedeki ülkeler, yüksek puanlarıyla dikkat çekti. Ulaşım sistemlerinin modernliği, yol bakım çalışmaları, asfalt kalitesi ve genel yol düzeni gibi birçok etken bu değerlendirmede rol oynadı.

Listenin en merak edilen kısımlarından biri ise Türkiye’nin sıralaması oldu. Ulaşım alanında son yıllarda önemli yatırımlar yapan Türkiye'nin, bu gelişmelerin ardından listede nasıl bir konumda yer aldığı da dikkatle incelendi.