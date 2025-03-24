Dünyanın En İyi Yollarına Sahip Ülkeler Belli Oldu: Türkiye Bakın Kaçıncı Sırada
World Population Review tarafından yapılan araştırmalarda dünyanın en iyi yollarına sahip ülkeler belli oldu. Listenin en merak edilen kısımlarından biri ise Türkiye’nin sıralaması oldu. Türkiye listede bakın kaçıncı sırada...
Kaynak: Haber Merkezi
Karayolu ve demiryolu altyapısı, bir ülkenin gelişmişlik düzeyini ve ulaşım ağının konforunu belirleyen en önemli kriterlerden biri olarak kabul ediliyor. World Population Review tarafından hazırlanan güncel listede, dünyanın en iyi yol kalitesine sahip ülkeleri açıklandı. Değerlendirme, çeşitli ülkelerde yapılan anket sonuçları doğrultusunda oluşturuldu ve ülkeler 1 ile 7 puan arasında puanlandırıldı.
TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA YER ALDI?
Karayolu ve demiryolu ağlarının kalitesi göz önüne alınarak yapılan sıralamada zirvedeki ülkeler, yüksek puanlarıyla dikkat çekti. Ulaşım sistemlerinin modernliği, yol bakım çalışmaları, asfalt kalitesi ve genel yol düzeni gibi birçok etken bu değerlendirmede rol oynadı.
Listenin en merak edilen kısımlarından biri ise Türkiye’nin sıralaması oldu. Ulaşım alanında son yıllarda önemli yatırımlar yapan Türkiye'nin, bu gelişmelerin ardından listede nasıl bir konumda yer aldığı da dikkatle incelendi.
DÜNYANIN EN İYİ YOLLARINA SAHİP ÜLKELER
1. Singapur
2. İsviçre
3. Hollanda
4. Hong Kong
5. Portekiz
6. Japonya
7. Fransa
8. Umman
9. Birleşik Arap Emirlikleri
10. Avusturya
32. Türkiye