Dünyanın En İyi Yemeklerine Sahip 10 Şehir Açıklandı! Türkiye'den Tek Bir Şehir Listeye Girebildi

Türkiye'yi ziyaret eden yabancı oyuncu ve futbolcuların birçok kez Türk yemeklerine övgüler dizdiğine şahit olmuşsunuzdur. Herkes tarafından sevilen Türk yemeklerinin, dünya mutfakları arasında kaçıncı sırada yer aldığını merak ettiniz mi? Bugüne kadar Türk mutfağının benzersiz lezzetlerini değerlendiren yemek platformu Tasteatlas, son hazırladığı listede ise yemek turizmini canlandırmak için şehirler üzerinde yoğunlaştı.



Dünyanın en iyi yeme-içme şehirlerini sıralayan Tasteatlas, yemek yemek için ülke değiştirecek maceracılar için dünyanın en lezzetli 10 yemek şehrini sıraladı. Listeye Türkiye'den de bir il girme başarısı gösterdi.



İşte dünyanın en lezzetli yeme-içme şehirleri...