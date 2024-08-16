Dünyanın En İyi Yemeklerine Sahip 10 Şehir Açıklandı! Türkiye'den Tek Bir Şehir Listeye Girebildi

Dünyanın en zengin mutfaklarını ve yemeklerini inceleyen Tasteatlas, yayınladığı yeni listede dünyanın en lezzetli yemek şehirlerini sıraladı. Bu liste ile yemek turizmine yardımcı olmanın amaçlandığı belirtilirken, en iyi 10 yemek şehri arasında Türkiye'den de bir kent yer alma başarısı gösterdi.

Son Güncelleme:
Dünyanın En İyi Yemeklerine Sahip 10 Şehir Açıklandı! Türkiye'den Tek Bir Şehir Listeye Girebildi - Resim: 1

Türkiye'yi ziyaret eden yabancı oyuncu ve futbolcuların birçok kez Türk yemeklerine övgüler dizdiğine şahit olmuşsunuzdur. Herkes tarafından sevilen Türk yemeklerinin, dünya mutfakları arasında kaçıncı sırada yer aldığını merak ettiniz mi? Bugüne kadar Türk mutfağının benzersiz lezzetlerini değerlendiren yemek platformu Tasteatlas, son hazırladığı listede ise yemek turizmini canlandırmak için şehirler üzerinde yoğunlaştı.

Dünyanın en iyi yeme-içme şehirlerini sıralayan Tasteatlas, yemek yemek için ülke değiştirecek maceracılar için dünyanın en lezzetli 10 yemek şehrini sıraladı. Listeye Türkiye'den de bir il girme başarısı gösterdi.

İşte dünyanın en lezzetli yeme-içme şehirleri...

Haberin devamını okumak için tıklayın
Saatte 3500 Lira Kazanıyorlar! Bir Senede Sadece 1,5 Ay Çalışıyorlar Saatte 3500 Lira Kazanıyorlar! Bir Senede Sadece 1,5 Ay Çalışıyorlar
Beyaz Saçları Anında Eski Haline Çeviriyor! Bu Bitkinin Tek Bir Damlası Yetiyor Beyaz Saçları Anında Eski Haline Çeviriyor! Bu Bitkinin Tek Bir Damlası Yetiyor
Erdoğan’ın En Sevdiği Hakem Türü Erdoğan’ın En Sevdiği Hakem Türü
Ne Kadar Akıllı Olduğunuzu Öğrenmek İçin Resimdeki Elmalardan Birini Seçin Ne Kadar Akıllı Olduğunuzu Öğrenmek İçin Resimdeki Elmalardan Birini Seçin
İçmeden Önce Bir Daha Düşünün! Her Gün Bir Bardak Maden Suyu İçerseniz Ne Olur? İçmeden Önce Bir Daha Düşünün! Her Gün Bir Bardak Maden Suyu İçerseniz Ne Olur?
'Uyuşturucu Batağına Düştüm' Demişti: Sihirli Annem'in Ünlü Oyuncusu Tesettüre Girdi 'Uyuşturucu Batağına Düştüm' Demişti: Sihirli Annem'in Ünlü Oyuncusu Tesettüre Girdi
Karaciğeri Yorup, Mideyi Altüst Ediyor: Bu İlaçları İçerken Bir Kez Daha Düşünün Karaciğeri Yorup, Mideyi Altüst Ediyor: Bu İlaçları İçerken Bir Kez Daha Düşünün
Sabahları İçmek İçin Kahve mi Daha Sağlıklı Çay mı? Bu Sorunun Net Bir Cevabı Var Sabahları İçmek İçin Kahve mi Daha Sağlıklı Çay mı? Bu Sorunun Net Bir Cevabı Var
Emekli Promosyonlarına Zam: Hangi Banka Ne Kadar Promosyon Veriyor? İşte Tüm Detaylar Emekli Promosyonlarına Zam: Hangi Banka Ne Kadar Promosyon Veriyor? İşte Tüm Detaylar
Lokanta Ustalarının Gizli Tarifi: Mercimek Çorbasının Lezzetini İkiye Katlıyor Lokanta Ustalarının Gizli Tarifi: Mercimek Çorbasının Lezzetini İkiye Katlıyor
Ayak Mantarını Söküp Atıyor! Yaş Mayayla Karıştırın Ayak Mantarının Kökünü Kurutun Ayak Mantarını Bu Yöntemle Kökünü Kurutun
Fasulyeleri Hep Yanlış Islatıyormuşuz: Doğrusu Hem Lezzet Arttırıyor Hem de Pişme Süresini Düşürüyor Fasulyeleri Hep Yanlış Islatıyormuşuz: Doğrusu Hem Lezzet Arttırıyor Hem de Pişme Süresini Düşürüyor
ÇOK OKUNANLAR
Aydemir Akbaş Entübe Edildi Aydemir Akbaş Entübe Edildi
Meteoroloji'den Serinleten Uyarı! Sıcaklıklar Düşüyor, Kuvvetli Yağış Geliyor Sıcaklıklar Düşüyor, Kuvvetli Yağış Geliyor
Gerçek Gündem’e 'Yaşım Doldu' Demişti... Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin Emekliye Sevk Edildi Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin Emekliye Sevk Edildi!
İddiaların Odağındaki İsim İlk Kez Konuştu: Özdağ Yalan Söylüyor, Akşener'e Operasyon Yapılıyor İddiaların Odağındaki İsim İlk Kez Konuştu
Dilruba’nın Hakim Karşısına Çıkacağı Tarih Belli Oldu İddianame Hazır, Duruşma Tarihi Belli Oldu