Dünyanın En İyi Tatlıları Belli Oldu: İşte Listeye Giren Türk Lezzetleri!

Geleneksel tariflerin ve otantik restoranların öne çıkarılması için içerikler üreten Taste Atlas (Lezzet Atlası) dünyanın dört bir yanından en iyi tatlıları sıraladı.

PORTEKİZ TATLISI ZİRVEYİ KAPTI

Okurların verdiği oylamayla belirlenen 'En iyi 100 tatlı' listesinde Portekiz turtası pastel de Belém (Belém turtası) birinci oldu.

Yumurtalı muhallebi tartı olarak tanımlanan Belém turtası, çıtır bir hamur işinin içine süt, yumurta, şeker, limon ve tarçınla hazırlanan bir iç harcın eklenmesiyle yapılıyor.

Pastel de Belém'in ilk tarifinin, 1837 yılında Jerónimos Manastırı'ndaki keşişler tarafından hazırlandığı biliniyor.

Sadece Fábrica Pastéis de Belém'de üretilen muhallebili tartlar pastel de Belém olarak adlandırılırken, Lizbon'daki diğer pastaneler tarafından üretilenler pastel de nata ismini alıyor.

TÜRKİYE’DEN 7 LEZZET İLK 100’E GİRDİ

En iyi 100 tatlı' listesinde Türk lezzetleri de bulunuyor. Kahramanmaraş dondurması listede 5. sırada, Gaziantep baklavası 21. sırada, Antakya künefesi 30 sırada, baklava 32. sırada, kazandibi 51. sırada, fırın sütlaç 52. sırada, fıstıklı sarma 65. sırada yer alıyor.

Öte yandan son dönemin viral olan tatlısı, Dubai çikolatası listede yer almadı.

İŞTE EN İYİ 10 TATLI

1-Pastel de Belém, Portekiz

Yumurtalı muhallebi tartı olarak tanımlanan Belém turtası, çıtır bir hamur işinin içine süt, yumurta, şeker, limon ve tarçınla hazırlanan bir iç harcın eklenmesiyle yapılıyor.

2-Clotted cream ice cream, İngiltere

Cornwall ile özdeşleşen geleneksel bir İngiliz dondurması. Tam yağlı süt, yumurta ve kaymak kullanılarak hazırlanır.

3-Mamounia, Suriye

Geleneksel bir Suriye irmik tatlısı. İrmik helvasına benzer. Yoğun bir lapa kıvamındadır. İrmik, tereyağı ve şekerle hazırlanır.

4-Ma'moul bil jibn, Suriye

İnce bir hamurun içi peynirle doldurulur. Küçük yuvarlaklar halinde şekillendirilip altın rengi alana kadar pişirilir. Pişirildikten sonra üzerine pudra şekeri serpilir.

5-Maraş dondurması, Türkiye

Taste Atlas, "Bu dondurmayı diğer çeşitlerden gerçekten ayıran özelliği, erimeye karşı gösterdiği direnç ve özellikle yoğun, çiğnenebilir dokusu" cümlelerini kullandı.

6-Pastel de nata, Portekiz

7-Tembleque, Porto Riko

Porto Riko'nun özel tatlılarından biri. Hindistan cevizi sütü, mısır nişastası ve şekerin birlikte pişirilmesiyle yapılır. Pişirildikten sonra üzerine tarçın serpilir. Bizdeki sütlaca benzer.

8-Tespishte, Kosova

Tespishte, yağı süt veya su ile kaynatılıp, karışımın un, yumurta ve kabartma tozuyla birleştirilmesiyle yapılan bir tatlı.

9-Tiramisu, İtalya

Kahveyle ıslatılmış kedi dili bisküvilerinin mascarpone peyniriyle katmanlandığı bu tatlı, adeta İtalyan mutfağının simgesi...

10-Krep, Fransa

Un, yumurta, süt ve tereyağıyla hazırlanır. Fransa'nın Brittany bölgesine dayanan krep, 20. yüzyılın başlarında unun erişilebilir hale gelmesiyle birlikte dünya çapında yaygınlaştı.

Kaynak: Habertürk