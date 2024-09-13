Dünyanın En İyi Patlıcan Yemekleri Belli Oldu: Türkiye'den İki Yemek Listeye Girdi
Ülkelerin mutfak kültürlerini ve lezzetlerini kıyaslayan Tasteatlas, dünyanın en iyi 10 patlıcan yemeğini paylaştı. İlk sırada bir Türk yemeğinin yer aldığı liste büyük ilgi gördü.
Gastronomi meraklıları için dünya mutfaklarını inceleyen Tasteatlas, farklı ülkelerin yemeklerini kıyaslarken, son paylaşımında dünyanın en iyi patlıcan yemeklerine yer verdi.
10 yemeğin yer aldığı listeye Türkiye, iki farklı lezzetle girmeyi başarırken, dünyanın en iyi patlıcan yemeği de Türkiye'den geldi. İşte Tasteatlas tarafından paylaşılan en iyi 10 yemek...
10. Baba Ghankoush
- Lübnan
9. Tortang Talong
- Filipinler
8. Alinazik Kebabı
- Türkiye
7. Ajvar
- Kuzey Makedonya
6. Parmigiana
- İtalya
5. Pasta 'Ncasciata
- İtalya
4. Mutabal
- Lübnan
3. Parmigiana Alla Napoletana
- İtalya
2. Yuxiang
- Çin
1. Hünkar Beğendi
- Türkiye