Dünyanın En İyi Patlıcan Yemekleri Belli Oldu: Türkiye'den İki Yemek Listeye Girdi

Ülkelerin mutfak kültürlerini ve lezzetlerini kıyaslayan Tasteatlas, dünyanın en iyi 10 patlıcan yemeğini paylaştı. İlk sırada bir Türk yemeğinin yer aldığı liste büyük ilgi gördü.

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Dünyanın En İyi Patlıcan Yemekleri Belli Oldu: Türkiye'den İki Yemek Listeye Girdi - Resim: 1

Gastronomi meraklıları için dünya mutfaklarını inceleyen Tasteatlas, farklı ülkelerin yemeklerini kıyaslarken, son paylaşımında dünyanın en iyi patlıcan yemeklerine yer verdi.

10 yemeğin yer aldığı listeye Türkiye, iki farklı lezzetle girmeyi başarırken, dünyanın en iyi patlıcan yemeği de Türkiye'den geldi. İşte Tasteatlas tarafından paylaşılan en iyi 10 yemek...

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Dünyanın En İyi Patlıcan Yemekleri Belli Oldu: Türkiye'den İki Yemek Listeye Girdi - Resim: 2

10. Baba Ghankoush

- Lübnan

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Dünyanın En İyi Patlıcan Yemekleri Belli Oldu: Türkiye'den İki Yemek Listeye Girdi - Resim: 3

9. Tortang Talong

- Filipinler

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Dünyanın En İyi Patlıcan Yemekleri Belli Oldu: Türkiye'den İki Yemek Listeye Girdi - Resim: 4

8. Alinazik Kebabı

- Türkiye

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Dünyanın En İyi Patlıcan Yemekleri Belli Oldu: Türkiye'den İki Yemek Listeye Girdi - Resim: 5

7. Ajvar

- Kuzey Makedonya

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Dünyanın En İyi Patlıcan Yemekleri Belli Oldu: Türkiye'den İki Yemek Listeye Girdi - Resim: 6

6. Parmigiana

- İtalya

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Dünyanın En İyi Patlıcan Yemekleri Belli Oldu: Türkiye'den İki Yemek Listeye Girdi - Resim: 7

5. Pasta 'Ncasciata

- İtalya

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Dünyanın En İyi Patlıcan Yemekleri Belli Oldu: Türkiye'den İki Yemek Listeye Girdi - Resim: 8

4. Mutabal

- Lübnan

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Dünyanın En İyi Patlıcan Yemekleri Belli Oldu: Türkiye'den İki Yemek Listeye Girdi - Resim: 9

3. Parmigiana Alla Napoletana

- İtalya

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Dünyanın En İyi Patlıcan Yemekleri Belli Oldu: Türkiye'den İki Yemek Listeye Girdi - Resim: 10

2. Yuxiang

- Çin

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Dünyanın En İyi Patlıcan Yemekleri Belli Oldu: Türkiye'den İki Yemek Listeye Girdi - Resim: 11

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