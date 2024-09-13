Dünyanın En İyi Patlıcan Yemekleri Belli Oldu: Türkiye'den İki Yemek Listeye Girdi

Gastronomi meraklıları için dünya mutfaklarını inceleyen Tasteatlas, farklı ülkelerin yemeklerini kıyaslarken, son paylaşımında dünyanın en iyi patlıcan yemeklerine yer verdi.



10 yemeğin yer aldığı listeye Türkiye, iki farklı lezzetle girmeyi başarırken, dünyanın en iyi patlıcan yemeği de Türkiye'den geldi. İşte Tasteatlas tarafından paylaşılan en iyi 10 yemek...