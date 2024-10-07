Dünyanın En İyi Futbol Şehirleri Açıklandı: Türkiye'den Listeye Giren Şehir Şaşırttı

FourFourTwo dergisi tarafından yapılan bir çalışmada dünyanın birçok şehrinin farklı parametreler ile değerlendirilerek en iyi futbol şehirler belirlendi.

Yapılan çalışma ile Avrupa, Güney Amerika ve Afrika gibi kıtalardan birçok şehir, çeşitli kriterlere göre değerlendirildi. Sonuçlar açıklandığında, Türkiye'deki bu şehir elde ettiği sıralama ile dikkat çekti.

İşte sıralamaya giren dünyanın en iyi futbol şehirleri...