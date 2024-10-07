Dünyanın En İyi Futbol Şehirleri Açıklandı: Türkiye'den Listeye Giren Şehir Şaşırttı
Dünyada en popüler spor dalı olan futbol, milyonlarca seyircisiyle her şehirde büyük bir tutkuyla takip ediliyor. FourFourTwo dergisi tarafından gerçekleştirilen bir araştırmada, dünyanın en iyi futbol şehirleri belirlendi.
Kaynak: Haber Merkezi
FourFourTwo dergisi tarafından yapılan bir çalışmada dünyanın birçok şehrinin farklı parametreler ile değerlendirilerek en iyi futbol şehirler belirlendi.
Yapılan çalışma ile Avrupa, Güney Amerika ve Afrika gibi kıtalardan birçok şehir, çeşitli kriterlere göre değerlendirildi. Sonuçlar açıklandığında, Türkiye'deki bu şehir elde ettiği sıralama ile dikkat çekti.
İşte sıralamaya giren dünyanın en iyi futbol şehirleri...
İŞTE EN İYİ FUTBOL ŞEHİRLERİ...
1. Londra
2. Buenos Aires
3. Madrid
4. Rio de Janeiro
5. São Paulo
6. Milano
7. Liverpool
8. Manchester
9. İSTANBUL
10. Barselona