Dünyanın En İyi Çorbaları Belli Oldu: Türkiye'den Sadece Bu Çorba Listeye Girebildi

Soğuk kış günlerinde içimizi ısıtan, sıcak yaz akşamlarında serinleten çorbalar, dünya mutfaklarının vazgeçilmez lezzetlerinden biri. Her ülkenin kendine özgü malzemeleri ve pişirme teknikleriyle hazırladığı çorbalar, hem damak zevkine hitap ediyor hem de kültürlerin zenginliğini yansıtıyor. Derstandard'ın hazırladığı listeye göre dünyanın en iyi 10 çorbası belli oldu. Listeye Türkiye'den sadece bir çorba girebildi.