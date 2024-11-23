Dünyanın En İyi Çorbaları Belli Oldu: Türkiye'den Sadece Bu Çorba Listeye Girebildi
Derstandard'ın hazırladığı listeye göre dünyanın en iyi 10 çorbası belli oldu. Listeye Türkiye'den sadece bir çorba girdi.
Kaynak: Haber Merkezi
Soğuk kış günlerinde içimizi ısıtan, sıcak yaz akşamlarında serinleten çorbalar, dünya mutfaklarının vazgeçilmez lezzetlerinden biri. Her ülkenin kendine özgü malzemeleri ve pişirme teknikleriyle hazırladığı çorbalar, hem damak zevkine hitap ediyor hem de kültürlerin zenginliğini yansıtıyor. Derstandard'ın hazırladığı listeye göre dünyanın en iyi 10 çorbası belli oldu. Listeye Türkiye'den sadece bir çorba girebildi.
Vietnam'dan Pho: Pirinç şehriyesi, aromatik baharatlar ve dana etinin mükemmel uyumuyla hazırlanan pho, Vietnam mutfağının simgelerinden. Saatlerce kaynatılan et suyu, çorbaya derin bir lezzet katıyor.
Tayland'dan Tom Yum Goong: Ekşi, tatlı, tuzlu ve baharatlı tatların bir araya geldiği tom yum goong, karides ve çeşitli baharatlarla hazırlanan aromatik bir çorba.
Çin'den Lanzhou Sığır Eriştesi: Elle çekilmiş erişteler, dana eti ve zengin bir et suyuyla hazırlanan bu çorba, Çin mutfağının vazgeçilmezlerinden.
Fransa'dan Bouillabaisse: Taze deniz ürünleri, safran ve zeytinyağıyla hazırlanan bu Fransız klasiği, Akdeniz mutfağının lezzetlerini bir araya getiriyor.
Portekiz'den Caldo Verde: Patates, lahana ve bazen de chouriço sosisiyle hazırlanan bu çorba, Portekiz mutfağının sade ve lezzetli bir örneği.
Ukrayna'dan Borsch: Pancar, lahana ve ekşi krema ile hazırlanan bu çorba, Doğu Avrupa mutfağının eşsiz lezzetlerinden. UNESCO tarafından koruma altına alınması, kültürümüzdeki önemini gösteriyor.
İspanya'dan Gazpacho: Sıcak yaz günlerinde serinlemek için ideal olan gazpacho, domates, salatalık ve sarımsak gibi taze malzemelerle hazırlanan soğuk bir çorba.
Cezayir, Libya, Tunus'tan Chorba Frik: Freekeh adı verilen özel bir buğday türüyle hazırlanan bu çorba, Kuzey Afrika mutfağının zenginliğini yansıtıyor.
Batı Afrika'dan Fıstık Çorbası: Fıstık, et veya balıkla hazırlanan bu çorba, Batı Afrika mutfağının temel lezzetlerinden biri.
Türkiye'den Yayla Çorbası: Yoğurt, pirinç veya arpa ve nane ile hazırlanan yayla çorbası, özellikle yaz aylarında serinlemek için tercih edilen bir çorba.