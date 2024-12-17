Dünyanın En İyi 50 Mutfağı Belli Oldu: Türkiye’nin Sıralamadaki Yeri Tepki Çekti

Hazırlanan listede Kıbrıs mutfağı 50. sırada yer alırken, Türkiye mutfağı sıralamadaki yeri dikkat çekti. İlk üçte ise İtalya, Meksika ve Yunanistan mutfakları öne çıktı.

SIRALAMA TEPKİ ÇEKTİ

Türk mutfağının dünyanın en köklü ve zengin mutfaklarından biri olduğuna dikkat çeken sosyal medya kullanıcıları, Türkiye’nin çok daha üst sıralarda ve birinci olması gerektiğini savundu. Listeye göre, Yunan mutfağının birinci sırada yer alması, iki ülke arasındaki kültürel benzerlikler nedeniyle de dikkat çekti.