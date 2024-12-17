Dünyanın En İyi 50 Mutfağı Belli Oldu: Türkiye’nin Sıralamadaki Yeri Tepki Çekti
Dünya genelinde mutfak kültürlerini inceleyen TasteAtlas, en iyi mutfaklar listesini güncelledi. Türkiye’nin sıralaması sosyal medyada tartışma yaratırken, zirvede Yunan mutfağı yer aldı.
Kaynak: Haber Merkezi
Hazırlanan listede Kıbrıs mutfağı 50. sırada yer alırken, Türkiye mutfağı sıralamadaki yeri dikkat çekti. İlk üçte ise İtalya, Meksika ve Yunanistan mutfakları öne çıktı.
SIRALAMA TEPKİ ÇEKTİ
Türk mutfağının dünyanın en köklü ve zengin mutfaklarından biri olduğuna dikkat çeken sosyal medya kullanıcıları, Türkiye’nin çok daha üst sıralarda ve birinci olması gerektiğini savundu. Listeye göre, Yunan mutfağının birinci sırada yer alması, iki ülke arasındaki kültürel benzerlikler nedeniyle de dikkat çekti.
DÜNYANIN EN İYİ 50 MUTFAĞI AÇIKLANDI
İşte TasteAtlas’ın hazırladığı dünyanın en iyi 50 mutfağına sahip ülkelerin listesi:
50- Kıbrıs
49- Etiyopya
48- İngiltere
47- Makedonya
46- Filistin
45- Hollanda
44- Ukrayna
43- Kanada
42- Suriye
41- İran
40- Mısır
39- Litvanya
38- Fas
37- Malezya
36- Filipinler
35- Güney Afrika
34- Rusya
33- Bulgaristan
32- Şili
31- Avusturya
30- Tunus
29- Gürcistan
28- Tayland
27- Çek Cumhuriyeti
26- Lübnan
25- Arjantin
24- Romanya
23- Almanya
22- Kuzey Kore
21- Cezayir
20- Macaristan
19- Vietnam
18- Kolombiya
17- Hırvatistan
16- Brezilya
15- Sırbistan
14- Peru
13- Amerika Birleşik Devletleri
12- Hindistan
11- Polonya
10- Çin
9- Japonya
8- Fransa
7- Endonezya
6- Türkiye
5- Portekiz
4- İspanya
3- Meksika
2- İtalya
1- Yunanistan
"TÜRK MUTFAĞI HAK ETTİĞİ YERDE DEĞİL"
Geleneksel lezzetleri, zengin yemek çeşitliliği ve kültürel mirasıyla öne çıkan Türk mutfağının bu sıralamadaki yeri, birçok kişi tarafından "hak ettiği değeri görmediği" şeklinde yorumlandı. Özellikle kebaplar, baklava, döner ve zeytinyağlı çeşitleriyle tanınan Türkiye, dünya çapında gastronomi turizminin önemli merkezlerinden biri olarak kabul ediliyor.