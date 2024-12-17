Dünyanın En İyi 50 Mutfağı Belli Oldu: Türkiye’nin Sıralamadaki Yeri Tepki Çekti

Dünya genelinde mutfak kültürlerini inceleyen TasteAtlas, en iyi mutfaklar listesini güncelledi. Türkiye’nin sıralaması sosyal medyada tartışma yaratırken, zirvede Yunan mutfağı yer aldı.

Kaynak: Haber Merkezi

Son Güncelleme:
Dünyanın En İyi 50 Mutfağı Belli Oldu: Türkiye’nin Sıralamadaki Yeri Tepki Çekti - Resim: 1

Hazırlanan listede Kıbrıs mutfağı 50. sırada yer alırken, Türkiye mutfağı sıralamadaki yeri dikkat çekti. İlk üçte ise İtalya, Meksika ve Yunanistan mutfakları öne çıktı.

SIRALAMA TEPKİ ÇEKTİ

Türk mutfağının dünyanın en köklü ve zengin mutfaklarından biri olduğuna dikkat çeken sosyal medya kullanıcıları, Türkiye’nin çok daha üst sıralarda ve birinci olması gerektiğini savundu. Listeye göre, Yunan mutfağının birinci sırada yer alması, iki ülke arasındaki kültürel benzerlikler nedeniyle de dikkat çekti.

1 5
Dünyanın En İyi 50 Mutfağı Belli Oldu: Türkiye’nin Sıralamadaki Yeri Tepki Çekti - Resim: 2

DÜNYANIN EN İYİ 50 MUTFAĞI AÇIKLANDI

İşte TasteAtlas’ın hazırladığı dünyanın en iyi 50 mutfağına sahip ülkelerin listesi:

50- Kıbrıs

49- Etiyopya

48- İngiltere

47- Makedonya

46- Filistin

45- Hollanda

44- Ukrayna

43- Kanada

42- Suriye

41- İran

40- Mısır

39- Litvanya

38- Fas

2 5
Dünyanın En İyi 50 Mutfağı Belli Oldu: Türkiye’nin Sıralamadaki Yeri Tepki Çekti - Resim: 3

37- Malezya

36- Filipinler

35- Güney Afrika

34- Rusya

33- Bulgaristan

32- Şili

31- Avusturya

30- Tunus

29- Gürcistan

28- Tayland

27- Çek Cumhuriyeti

26- Lübnan

25- Arjantin

24- Romanya

23- Almanya

3 5
Dünyanın En İyi 50 Mutfağı Belli Oldu: Türkiye’nin Sıralamadaki Yeri Tepki Çekti - Resim: 4

22- Kuzey Kore

21- Cezayir

20- Macaristan

19- Vietnam

18- Kolombiya

17- Hırvatistan

16- Brezilya

15- Sırbistan

14- Peru

13- Amerika Birleşik Devletleri

12- Hindistan

11- Polonya

4 5
Dünyanın En İyi 50 Mutfağı Belli Oldu: Türkiye’nin Sıralamadaki Yeri Tepki Çekti - Resim: 5

10- Çin

9- Japonya

8- Fransa

7- Endonezya

6- Türkiye

5- Portekiz

4- İspanya

3- Meksika

2- İtalya

1- Yunanistan

"TÜRK MUTFAĞI HAK ETTİĞİ YERDE DEĞİL"

Geleneksel lezzetleri, zengin yemek çeşitliliği ve kültürel mirasıyla öne çıkan Türk mutfağının bu sıralamadaki yeri, birçok kişi tarafından "hak ettiği değeri görmediği" şeklinde yorumlandı. Özellikle kebaplar, baklava, döner ve zeytinyağlı çeşitleriyle tanınan Türkiye, dünya çapında gastronomi turizminin önemli merkezlerinden biri olarak kabul ediliyor.

5 5