Dünyanın en iyi 100 sandviçi seçildi: Türkiye'den bir ürün hepsini solladı!

Yerel yemeklerin keşfedilmesini sağlayan TasteAtlas, dünyanın en iyi sandviçlerini açıkladı. Sıralamaya Türkiye'den iki lezzet damga vurdu. Türkiye'nin o sandviçi adını tüm dünyaya duyurdu. İşte detaylar ve o sıralama…

Dünyanın en iyi 100 sandviçi seçildi: Türkiye'den bir ürün hepsini solladı! - Resim: 1

Yerel ve geleneksel yemeklerin keşfedilmesini sağlayan TasteAtlas'ın açıkladığı Dünyanın En İyi 100 Sandviçi listesine Türkiye iki lezzet damga vurdu. Üstelik Türkiye'nin o sandviçi adını tüm dünyaya duyurdu ve tüm lezzetleri sollamayı başardı.

İşte dünyanın en iyi sandviçleri sıralaması ve Türkiye’den listeye damga vuran o iki lezzet…

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Dünyanın en iyi 100 sandviçi seçildi: Türkiye'den bir ürün hepsini solladı! - Resim: 2

100. Pork Roll - ABD

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Dünyanın en iyi 100 sandviçi seçildi: Türkiye'den bir ürün hepsini solladı! - Resim: 3

99. Runza – ABD

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Dünyanın en iyi 100 sandviçi seçildi: Türkiye'den bir ürün hepsini solladı! - Resim: 4

98. Barros Luco – Şili

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