Dünyanın en iyi 100 sandviçi seçildi: Türkiye'den bir ürün hepsini solladı!
Yerel yemeklerin keşfedilmesini sağlayan TasteAtlas, dünyanın en iyi sandviçlerini açıkladı. Sıralamaya Türkiye'den iki lezzet damga vurdu. Türkiye'nin o sandviçi adını tüm dünyaya duyurdu. İşte detaylar ve o sıralama…
Yerel ve geleneksel yemeklerin keşfedilmesini sağlayan TasteAtlas'ın açıkladığı Dünyanın En İyi 100 Sandviçi listesine Türkiye iki lezzet damga vurdu. Üstelik Türkiye'nin o sandviçi adını tüm dünyaya duyurdu ve tüm lezzetleri sollamayı başardı.
İşte dünyanın en iyi sandviçleri sıralaması ve Türkiye’den listeye damga vuran o iki lezzet…
100. Pork Roll - ABD
99. Runza – ABD
98. Barros Luco – Şili