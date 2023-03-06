Dünyanın en iyi 100 sandviçi seçildi: Türkiye'den bir ürün hepsini solladı!

Yerel ve geleneksel yemeklerin keşfedilmesini sağlayan TasteAtlas'ın açıkladığı Dünyanın En İyi 100 Sandviçi listesine Türkiye iki lezzet damga vurdu. Üstelik Türkiye'nin o sandviçi adını tüm dünyaya duyurdu ve tüm lezzetleri sollamayı başardı.

İşte dünyanın en iyi sandviçleri sıralaması ve Türkiye’den listeye damga vuran o iki lezzet…