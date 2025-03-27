Dünyanın En Güzel Ülkeleri Belli Oldu: Türkiye Bakın Kaçıncı Sırada

Architectural Digest dergisi, dünyanın en güzel ülkelerini sıraladı. Tarihi mirası, doğal güzellikleri ve zengin kültürüyle Türkiye bakın kaçıncı sırada yer aldı.

Kaynak: Haber Merkezi

Son Güncelleme:
Dünyanın En Güzel Ülkeleri Belli Oldu: Türkiye Bakın Kaçıncı Sırada - Resim: 1

Dünyaca ünlü mimari ve yaşam dergisi Architectural Digest, dünyanın en güzel ülkelerini sıraladığı listesini yayımladı. Architectural Digest’in değerlendirmesinde doğa ile tarihin iç içe geçtiği manzaralar, mimari zenginlikler ve kültürel derinlik gibi birçok kriter dikkate alındı. Listenin zirvesinde Yunanistan yer alırken Türkiye bakın kaçıncı sırada yer aldı.

1 5
Dünyanın En Güzel Ülkeleri Belli Oldu: Türkiye Bakın Kaçıncı Sırada - Resim: 2

İşte Dünyanın En Güzel Ülkeleri

1.Yunanistan

2.Zambiya

3.İtalya

4.Endonezya

5.Avustralya

2 5
Dünyanın En Güzel Ülkeleri Belli Oldu: Türkiye Bakın Kaçıncı Sırada - Resim: 3

6.İspanya

7.Peru

8.Japonya

9.Yeni Zelanda

10.Tayland

3 5
Dünyanın En Güzel Ülkeleri Belli Oldu: Türkiye Bakın Kaçıncı Sırada - Resim: 4

11.İsviçre

12.Türkiye

13.İzlanda

14.Meksika

15.Singapur

16.İsveç

4 5
Dünyanın En Güzel Ülkeleri Belli Oldu: Türkiye Bakın Kaçıncı Sırada - Resim: 5

17.Avusturya

18.Kosta Rika

19.ABD

20.Norveç

21.Şili

5 5