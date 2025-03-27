Dünyanın En Güzel Ülkeleri Belli Oldu: Türkiye Bakın Kaçıncı Sırada
Architectural Digest dergisi, dünyanın en güzel ülkelerini sıraladı. Tarihi mirası, doğal güzellikleri ve zengin kültürüyle Türkiye bakın kaçıncı sırada yer aldı.
Kaynak: Haber Merkezi
Dünyaca ünlü mimari ve yaşam dergisi Architectural Digest, dünyanın en güzel ülkelerini sıraladığı listesini yayımladı. Architectural Digest’in değerlendirmesinde doğa ile tarihin iç içe geçtiği manzaralar, mimari zenginlikler ve kültürel derinlik gibi birçok kriter dikkate alındı. Listenin zirvesinde Yunanistan yer alırken Türkiye bakın kaçıncı sırada yer aldı.
İşte Dünyanın En Güzel Ülkeleri
1.Yunanistan
2.Zambiya
3.İtalya
4.Endonezya
5.Avustralya
6.İspanya
7.Peru
8.Japonya
9.Yeni Zelanda
10.Tayland
11.İsviçre
12.Türkiye
13.İzlanda
14.Meksika
15.Singapur
16.İsveç
17.Avusturya
18.Kosta Rika
19.ABD
20.Norveç
21.Şili