Dünyanın En Güzel Ülkeleri Belli Oldu: Türkiye Bakın Kaçıncı Sırada

Dünyaca ünlü mimari ve yaşam dergisi Architectural Digest, dünyanın en güzel ülkelerini sıraladığı listesini yayımladı. Architectural Digest’in değerlendirmesinde doğa ile tarihin iç içe geçtiği manzaralar, mimari zenginlikler ve kültürel derinlik gibi birçok kriter dikkate alındı. Listenin zirvesinde Yunanistan yer alırken Türkiye bakın kaçıncı sırada yer aldı.