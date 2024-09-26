Dünyanın En Güzel Kız Çocuğu Büyüdü Genç Kız Oldu! Görenler Gözlerine İnanamadı

Meslektaşlarından çok daha erken yaşlarda keşfedilen Rus model Kristina Pimenova, henüz bebek sayılabilecek yaşlarda ajansların dikkatini çekmeyi başarmıştı.

4 yaşından itibaren birçok otorite tarafından "Dünyanın en güzel kız çocuğu" sıfatı ile tanınan Kristina Pimenova'nın 18 yaşındaki halleri ise görenlerde büyük bir şaşkınlık yarattı.



Eski futbolcu Ruslan Pimenov ve eski model Glikeriya Shirokova'nın kızları olan Kristina Pimenova Women Daily magazin tarafından ''Dünyadaki en güzel kız çocuk'' seçilmişti.

İNSANLAR BÜYÜDÜKÇE ÇİRKİNLEŞECEĞİNİ ZANNETTİ

Sarışın saçları, mavi gözleri ile adeta Barbie bebekleri andıran Pimenova için geçmiş yıllarda birçok kehanet ortaya atılmıştı.

Halk arasında "Çocukken güzel olan ilerleyen yaşlarda çirkinleşir" inanışına sahip olanlar Rus güzelin büyüdüğünde eski güzelliğini kaybetmesini beklemiş olsa da, genç model 18 yaşına girdiğinde hala dillere destan bir güzelliğe sahipti.