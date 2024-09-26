Dünyanın En Güzel Kız Çocuğu Büyüdü Genç Kız Oldu! Görenler Gözlerine İnanamadı
Henüz 4 yaşındayken herkesin dikkatini çeken ve "Dünyadaki en güzel kız çocuk" olarak ünlenen Rus model Kristina Pimenova'nın genç kızlık halleri görenlerde şaşkınlık yarattı. 18 yaşına giren ve modellik kariyerine devam eden Rus güzel, Instagram'da 2.6 milyon takipçiye sahip.
Meslektaşlarından çok daha erken yaşlarda keşfedilen Rus model Kristina Pimenova, henüz bebek sayılabilecek yaşlarda ajansların dikkatini çekmeyi başarmıştı.
4 yaşından itibaren birçok otorite tarafından "Dünyanın en güzel kız çocuğu" sıfatı ile tanınan Kristina Pimenova'nın 18 yaşındaki halleri ise görenlerde büyük bir şaşkınlık yarattı.
Eski futbolcu Ruslan Pimenov ve eski model Glikeriya Shirokova'nın kızları olan Kristina Pimenova Women Daily magazin tarafından ''Dünyadaki en güzel kız çocuk'' seçilmişti.
İNSANLAR BÜYÜDÜKÇE ÇİRKİNLEŞECEĞİNİ ZANNETTİ
Sarışın saçları, mavi gözleri ile adeta Barbie bebekleri andıran Pimenova için geçmiş yıllarda birçok kehanet ortaya atılmıştı.
Halk arasında "Çocukken güzel olan ilerleyen yaşlarda çirkinleşir" inanışına sahip olanlar Rus güzelin büyüdüğünde eski güzelliğini kaybetmesini beklemiş olsa da, genç model 18 yaşına girdiğinde hala dillere destan bir güzelliğe sahipti.
Pimenova'nın erken yaşlarda sahip olduğu "En güzel kız çocuğu" unvanı birçok aileyi kızdırırken, yıllar içerisinde kendi çocuğunun daha güzel olduğunu iddia eden ve yarışmalar katılan ebeveynlerin sayısı giderek artış göstermişti.
YILLAR GÜZELLİĞİNDEN HİÇBİR ŞEY GÖTÜRMEDİ
2005 doğumlu Rus güzel, büyüdükçe önemli bir değişim gösterse de, güzelliğinden hiçbir şey kaybetmedi. Sosyal medya fenomeni haline gelen ünlü model, 2.6 milyon Instagram takipçisi ile milyonların ilgisini çekmeye devam ediyor.
Dünyanın en ünlü çocuk modelleri arasına giren Kristina Pimenova uzun bir süre boyunca ünlü markaların çocuk bölümü için mankenlik yaptı.
2015'te, Vogue Kids kapağında yer alan Rus güzel yine bu tarihte annesiyle beraber Kaliforniya'ya taşındı.
Pimenova, İtalyan filmi Creators: The Past filminde şarkı söyleyen bir çocuk olarak oynadı. Daha sonra korku gerilim filmi The Russian Bride filminde 'Dasha' rolünü üstlendi. Son yıllarda oyunculuk geçmişini geride bırakan ünlü model, sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanmaya devam ediyor.