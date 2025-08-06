Dünyanın En Güvenli Şehirleri Belli Oldu! Türkiye'den Sadece O İl Listeye Girebildi

Dünyanın en güvenli şehirleri belli oldu. Birleşik Arap Emirlikleri zirvede yer alırken, Türkiye’den sadece bir il listeye girmeyi başardı.

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Dünyanın En Güvenli Şehirleri Belli Oldu! Türkiye'den Sadece O İl Listeye Girebildi
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Uluslararası güvenlik endekslerine göre hazırlanan dünyanın en güvenli şehirleri listesi değişti. CEOWORLD Magazine ve Safety Index Report’un verilerine dayanan raporda şehirler suç oranı, kamu güvenliği, yaşam kalitesi ve kolluk kuvvetlerinin etkinliği gibi kriterler üzerinden değerlendirildi. Zirvede, yüzde 97,73’lük güvenlik puanıyla Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi yer alırken Türkiye'den sadece bir il listeye girebildi.

ZİRVE KÖRFEZ ÜLKELERİNİN

Listenin zirvesinde, yüzde 97,73’lük güvenlik puanıyla Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi yer aldı. İkinci sırada Tayvan’ın başkenti Taipei (%97,53), üçüncü sırada ise Katar’ın başkenti Doha (%97,50) yer aldı. Listede ilk 10'da Birleşik Arap Emirlikleri’ne ait üç şehir birden bulunuyor. Bu şehirler, düşük suç oranları ve yoğun güvenlik önlemleriyle öne çıkıyor.

İŞTE DÜNYANIN EN GÜVENLİ İLK 20 ŞEHRİ

1. Abu Dhabi - Birleşik Arap Emirlikleri – 97.73
2. Taipei - Tayvan – 97.53
3. Doha - Katar – 97.5
4. Ajman - Birleşik Arap Emirlikleri – 97.48
5. Dubai - Birleşik Arap Emirlikleri – 97.03
6. Ras al Khaimah - Birleşik Arap Emirlikleri – 96.98
7. Muscat - Umman – 96.93
8. The Hague - Hollanda – 96.89
9. Bern - İsviçre – 96.79
10. Munich - Almanya – 96.67
11. Trondheim - Norveç – 96.15
12. Ljubljana - Slovenya – 96.07
13. Groningen - Hollanda – 95.99
14. Zagreb - Hırvatistan – 95.75
15. Hong Kong - Çin – 95.36
16. Yerevan - Ermenistan – 95.22
17. Eindhoven - Hollanda – 94.99
18. Quebec City - Kanada – 94.96
19. Cluj -Romanya – 94.36
20. Zurich - İsviçre – 94.35
...
39. Eskişehir - Türkiye - 91.77

TÜRKİYE’DEN SADECE BİR ŞEHİR LİSTEYE GİREBİLDİ

Türkiye’den listeye giren tek şehir Eskişehir oldu. Yüzde 91,77 güvenlik endeksiyle 39. sırada yer alan şehir, öğrenci yoğunluğu, düşük suç oranı ve yüksek yaşam kalitesi sayesinde dikkat çekti. Eskişehir dışında Türkiye'den başka bir kent ilk 40'a giremedi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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