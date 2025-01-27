Dünyanın En Güvenli Havayolu Şirketleri Açıklandı! THY'nin Sıralaması Ağızları Açıkta Bıraktı

LİSTENİN ZİRVESİNDEKİ İSİM BELLİ OLDU

Listenin en üst sıralarında ise Cathay Pacific ve Qatar Airways üçüncü sırayı paylaşırken, Avustralya’nın önde gelen havayolu şirketi Qantas ikinci sırada yer aldı. Ancak zirvede yer alan havayolu, Yeni Zelanda merkezli Air New Zealand oldu. 1940 yılından bu yana faaliyet gösteren ve merkezi Auckland’da bulunan bu havayolu şirketi, güvenlik konusundaki üstün performansıyla rakiplerini geride bıraktı.