Dünyanın En Güvenli Havayolu Şirketleri Açıklandı! THY'nin Sıralaması Ağızları Açıkta Bıraktı
2025 yılına girilirken, uçak yolculuğu planlayanlar için güvenlik, konfor kadar önemli bir kriter olmaya devam ediyor. Yapılan bir araştırmada, dünya genelindeki havayolu şirketleri güvenlik açısından değerlendirildi ve en güvenli havayolu şirketleri listesi oluşturuldu. Bu liste, yolcuların seyahat tercihlerini şekillendirmede önemli bir rol oynayacak.
Kaynak: Artı49
Araştırmada, havayollarının güvenlik sicilleri, kaza geçmişleri ve operasyonel standartları gibi kriterler detaylı bir şekilde analiz edildi. Dünya çapında 23 havayolu şirketinin yer aldığı bu prestijli liste, Almanya ve Türkiye gibi ülkelerin önde gelen havayollarını da içeriyor.
THY SIRALAMASI ŞAŞIRTTI
Türk Hava Yolları (THY), dünyanın en güvenli havayolu şirketleri sıralamasında 10. sırada yer alarak dikkat çekti. Almanya'nın ulusal havayolu Lufthansa ise listede 18. sıraya yerleşti. İlk 10’da yer alan diğer havayolları arasında Alaska Airlines, Korean Air, EVA Air, ANA, Etihad Airways ve Virgin Australia bulunuyor.
LİSTENİN ZİRVESİNDEKİ İSİM BELLİ OLDU
Listenin en üst sıralarında ise Cathay Pacific ve Qatar Airways üçüncü sırayı paylaşırken, Avustralya’nın önde gelen havayolu şirketi Qantas ikinci sırada yer aldı. Ancak zirvede yer alan havayolu, Yeni Zelanda merkezli Air New Zealand oldu. 1940 yılından bu yana faaliyet gösteren ve merkezi Auckland’da bulunan bu havayolu şirketi, güvenlik konusundaki üstün performansıyla rakiplerini geride bıraktı.
Yolcuların, güvenliğin yanı sıra konfor ve hizmet kalitesini de dikkate alarak tercihlerini belirlediği günümüzde, THY’nin bu prestijli listede üst sıralarda yer alması Türkiye için gurur kaynağı oldu.