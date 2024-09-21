Dünyanın En Güçlü Pasaportları Açıklandı: Türkiye'nin Sıralaması Fırladı Bakın Kaçıncı Sıraya Yerleşti!

Araştırmada, 199 ülke ve bölgenin vizesiz seyahat imkanları, elektronik vize (e-Visa) erişimi ve küresel mobilite gibi faktörler değerlendirildi. En güçlü pasaporta sahip ülke Singapur olurken, Türkiye'nin ise sıralaması merak konusu oldu.