Dünyanın En Güçlü Pasaportları Açıklandı: Türkiye'nin Sıralaması Fırladı Bakın Kaçıncı Sıraya Yerleşti!
VisaGuide.World tarafından dünyanın en güçlü pasaportlarına ilişkin dikkat çeken bir araştırma gerçekleştirildi.
Kaynak: Haber Merkezi
Araştırmada, 199 ülke ve bölgenin vizesiz seyahat imkanları, elektronik vize (e-Visa) erişimi ve küresel mobilite gibi faktörler değerlendirildi. En güçlü pasaporta sahip ülke Singapur olurken, Türkiye'nin ise sıralaması merak konusu oldu.
EN GÜÇLÜ PASAPORTLAR HANGİLERİ?
Araştırmaya göre, dünyanın en güçlü pasaportları şu şekilde sıralandı:
Singapur: Dünyanın en güçlü pasaportu unvanını alan Singapur, vizesiz seyahat imkanı sunan en fazla ülkeye sahip.
İspanya: İkinci sırada yer alan İspanya, geniş vizesiz seyahat olanakları ile öne çıkıyor.
Fransa: Üçüncü sıradaki Fransa pasaportu, küresel mobilitede büyük avantaj sağlıyor.
İtalya: Dördüncü sırada yer alan İtalya, güçlü pasaport sıralamasında üst sıralarda yer alarak önemli bir konumda bulunuyor.
Macaristan: Listenin beşinci sırasında yer alan Macaristan pasaportu, seyahat özgürlüğü açısından avantajlı ülkelerden biri.
TÜRKİYE SIRALAMA ATLADI
Geçmişte 111. sırada bulunan Türkiye, son değerlendirmeyle birlikte 93. sıraya yükseldi. Bu yükseliş, Türk pasaportunun küresel mobilitede önemli bir gelişim kaydettiğini gösteriyor. Türkiye'nin bu yükselişi, vizesiz seyahat edilebilecek ülke sayısındaki artış ve e-Visa uygulamalarındaki ilerlemelerle ilişkilendiriliyor.
VisaGuide.World’ün araştırmasında, ülkelerin sunduğu vizesiz seyahat imkanları ve seyahat özgürlüğü değerlendirildi. Asya ve Avrupa ülkeleri, listenin üst sıralarında yer alarak küresel mobilitedeki avantajlarını ortaya koydu.