Dünyanın En Eski Parfümünün Sırrı Çözüldü: 4 Bin 500 Yıllık Sır Çivi Yazısıyla Ortaya Çıktı

Pamukkale Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Yusuf Kılıç ile doktora öğrencisi Meryem Karakurt Göksel, Sümerce çivi yazılı bir tablet üzerinde yaptıkları incelemelerde şaşırtıcı bir keşfe imza attı. Binlerce yıllık tablette yer alan yazıların, o döneme ait bir parfüm tarifini içerdiğini fark ederek, bu antik formülü yeniden hayata geçirme yolunda önemli bir adım attı. Bu parfüm, formüldeki antik hammaddelerin birleştirilmesiyle yeniden üretildi.

Alfred Pohl, Sümer'den kalan bu tabletin asıl çevirisini ilk olarak 1937 tarihinde yapmıştı. Günümüzde Almanya’daki Jena Üniversitesi'nde Hilprecht Koleksiyonu’nda muhafaza edilen bu tablet, Prof. Dr. Kılıç ve öğrencisi Göksel’in “Medeniyetin Güneşi: 4500 Yıllık Kokunun Yeniden Doğuşu” adlı kitap çalışması sırasında dikkatlerini çekti.

Koku ve parfüm yapma konusunda deneyime sahip olan Göksel, tablette belirtilen hammaddeleri kullanarak antik parfümü yeniden üretmeyi başardı. Bu çalışma, antik dünyanın büyüleyici kokularını modern dünyaya taşırken, ikili bu projenin seri üretime geçmesi için destek aradıklarını belirtti.

Prof. Dr. Kılıç, Sümerce tablette 17 farklı parfüm bileşenine rastladıklarını ve bunların bir araya getirilmesiyle katı formda bir parfüm elde ettiklerini ifade etti.