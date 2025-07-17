Dünyanın En Eğlenceli Ülkeleri Belli Oldu: Türkiye Bakın Kaçıncı Sırada Yer Aldı

U.S. News & World Report, dünyanın en eğlenceli ülkelerini açıkladı. 17 bin kişinin katıldığı küresel ankette, Türkiye bakın kaçıncı sırada yer aldı...

Dünyanın En Eğlenceli Ülkeleri Belli Oldu: Türkiye Bakın Kaçıncı Sırada Yer Aldı
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U.S. News & World Report tarafından gerçekleştirilen küresel algı anketi, dünyanın en eğlenceli ülkelerini ve öne çıkan cazibe merkezlerini belirledi. Farklı ülkelerden 17 bin kişinin katılımıyla hazırlanan listede Türkiye, ilk 20 ülke arasında yer aldı. Renkli atmosferiyle dikkat çeken Kapalıçarşı ile öne çıkan Türkiye bakın kaçıncı sırada yer aldı

LİSTEYE İSPANYA OTURDU

Eğlence dendiğinde akla ilk gelen ülkelerden biri olan İspanya, listenin zirvesine yerleşti. Bitmek bilmeyen festivalleri, canlı gece hayatı ve uygun fiyatlı Batı Avrupa şehirleriyle öne çıkan ülke, katılımcıların en eğlenceli bulduğu ülke oldu. İspanya’yı, Rio Karnavalı’yla tüm dünyanın ilgisini çeken Brezilya takip etti. Üçüncü sırada ise Tayland yer aldı. Ko Pha Ngan’daki meşhur Dolunay Partileri ile dijital göçebelerin gözdesi olan ülke, ilk 10'a giren tek Asya ülkesi oldu.

Dünyanın En Eğlenceli Ülkeleri Belli Oldu: Türkiye Bakın Kaçıncı Sırada Yer Aldı - Resim : 1

İşte listedeki diğer ülkeler ve dikkat çeken etkinlikleri alanları şu şekilde:

4. İtalya: Venedik Karnavalı
5. Meksika: Cancún plajları
6. Yunanistan: Mikonos plajları
7. Avustralya: Bondi Plajı
8. Portekiz: Lizbon'un gece hayatı
9. Yeni Zelanda: Queenstown'da ekstrem spor
10. Fransa: Nice Karnavalı
11. Hollanda: Kral Günü
12. Arjantin: Buenos Aires'teki tango şovları
13. İrlanda: Dublin'deki barlar sokağı Temple Bar
14. Singapur: Sentosa Adası
15. Türkiye: Kapalıçarşı
16. ABD: Las Vegas Strip
17. Kanada: Montreal Uluslararası Caz Festivali
18. Kosta Rika: Tamarindo'da sörf
19. İzlanda: Mavi Lagün
20. Malezya: Langkawi plajları

Kaynak: Haber Merkezi

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