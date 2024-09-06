Dünyanın En Büyük Japon Balığı Hayatını Kaybetti

Fransa'daki Bluewater Gölleri'nde yaşamış olan ve dünya çapında tanınan en büyük Japon balığı Carrot, 20 yaşında doğal nedenlerden ötürü hayatını kaybetti. 30 kilogram ağırlığında ve sıra dışı renklere sahip olan Carrot, hem deri sazanı hem de koi sazanının melez türü olarak biliniyordu.

Carrot, 2022 yılında İngiliz balıkçı Andy Hackett tarafından Bluewater Gölleri'nde yapılan bir gezide keşfedilmişti. Sosyal medyada büyük ilgi gören bu balık, etkileyici boyutu ve benzersiz rengiyle dikkat çekmişti.

Carrot'ın anısına, gölde bir plaket dikildi. Hackett, Carrot'ın geride bıraktığı iki yavrunun gölde yaşamaya devam ettiğini açıkladı. Bluewater Gölleri'nde Carrot'ın anısını yaşatmak ve balığın hatırasını onurlandırmak amacıyla yapılan bu anma etkinliği, bölgedeki ziyaretçiler ve balık severler tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı.