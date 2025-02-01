Dünyanın En Büyük Çiçeği Ortaya Çıktı: 1 Tanesi Tam 10 Kilo! Görenler Gözlerine İnanamadı

ÇİÇEK TAM 10 KİLO AĞIRLIĞINDA

Çapı bir metreye ulaşabilen ve ağırlığı 10 kiloyu bulabilen Rafflesia Arnoldii, büyüklüğüyle dikkat çekiyor. Bu devasa çiçek, İngiliz kaşif Thomas Stamford Raffles ve Alman botanikçi J. Arnold tarafından 1818 yılında keşfedilmiş ve onların adıyla anılıyor.

Rafflesia Arnoldii, diğer bitkilerin köklerine tutunarak yaşayan bir parazit bitki. Kendi kendine beslenemediği için, bağlı olduğu bitkiden besin alıyor. Bu nedenle, genellikle belirli bir bitki türünün yakınında bulunuyor.