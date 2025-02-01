Dünyanın En Büyük Çiçeği Ortaya Çıktı: 1 Tanesi Tam 10 Kilo! Görenler Gözlerine İnanamadı
Dünyanın en büyük çiçeği ortaya çıktı. Çapı bir metreye ulaşabilen ve ağırlığı 10 kiloyu bulabilen Rafflesia Arnoldii bitkisi, sadece 5 gün boyunca çiçek açıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Endonezya'nın Batı Sumatra eyaletindeki Palupuah Ormanı, dünyanın en büyük çiçeği olarak bilinen Rafflesia Arnoldii'ye bir kez daha ev sahipliği yaptı. Habitat kaybı ve ormansızlaşma tehdidi altında olan bu eşsiz çiçek, yeniden açmasıyla doğa severleri heyecanlandırdı.
ÇİÇEK TAM 10 KİLO AĞIRLIĞINDA
Çapı bir metreye ulaşabilen ve ağırlığı 10 kiloyu bulabilen Rafflesia Arnoldii, büyüklüğüyle dikkat çekiyor. Bu devasa çiçek, İngiliz kaşif Thomas Stamford Raffles ve Alman botanikçi J. Arnold tarafından 1818 yılında keşfedilmiş ve onların adıyla anılıyor.
Rafflesia Arnoldii, diğer bitkilerin köklerine tutunarak yaşayan bir parazit bitki. Kendi kendine beslenemediği için, bağlı olduğu bitkiden besin alıyor. Bu nedenle, genellikle belirli bir bitki türünün yakınında bulunuyor.
SADECE 5-7 GÜN AÇIYOR
Rafflesia Arnoldii'nin çiçek açma süresi oldukça kısa. Sadece 5-7 gün aç kalan bu çiçek, bu süre içinde yoğun bir koku yayarak böcekleri kendine çekiyor. Bu sayede tozlaşma gerçekleşiyor ve türün devamlılığı sağlanıyor.
Habitat kaybı ve ormansızlaşma nedeniyle nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan Rafflesia Arnoldii, koruma altına alınmış bir tür. Endonezya hükümeti ve sivil toplum kuruluşları, bu eşsiz çiçeğin korunması için çeşitli çalışmalar yürütüyor.