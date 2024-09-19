Dünyada İlk Kez Yapıldı: Çığır Açan Veterinerlik Yolculuğu! Gergedanın Bacağındaki Kırık Ameliyatla Tedavi Edildi

İngiltere'de bacağında kırık bulunan Amara isimli gergedan ameliyat edildi. Kafesinde tedavi etmek için yapılan operasyon, alanında dünyadaki ilk ameliyat oldu. Bu ameliyat çığır açan bir veterinerlik yolculuğu olarak nitelendirildi.

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Dünyada İlk Kez Yapıldı: Çığır Açan Veterinerlik Yolculuğu! Gergedanın Bacağındaki Kırık Ameliyatla Tedavi Edildi

BBC'nin haberine göre, İngiltere'de bulunan Knowsley Safari Parkı'ndaki Amara isimli gergedan, sene başında topallamaya başladı ve yapılan tetkiklerin ardından sağ ön bacağında kırık tespit edildi.

Dünyada İlk Kez Yapıldı: Çığır Açan Veterinerlik Yolculuğu! Gergedanın Bacağındaki Kırık Ameliyatla Tedavi Edildi - Resim : 1

KAFESTE AMELİYAT EDİLDİ

Veterinerlerden oluşan 10 kişilik ekip, Amara'yı ameliyat etmeye karar verdi. Kafeste yapılan ve uzun süren ameliyata anestezi altında alınan gergedanın bacağı, 6 ay boyunca alçıda kaldı ve tedavisi için hareket kabiliyeti kısıtlandı. Annesiyle birlikte belirli bir alanda tutulan Amara, tedavisinin ardından tekrar ayakları üzerinde durmayı başardı.

Dünyada İlk Kez Yapıldı: Çığır Açan Veterinerlik Yolculuğu! Gergedanın Bacağındaki Kırık Ameliyatla Tedavi Edildi - Resim : 2

EKLEMİN İÇERİSİNE KAMERA YERLEŞTİRİLDİ

Operasyonda yer alan Liverpool Üniversitesinden Dr. David Stack, yaptığı açıklamada, Amara'nın ameliyatının, daha önce deneyimledikleri hiçbir şeye benzemediğini söyledi. Stack, operasyon sırasında eklemin içerisine kamera yerleştirebileceklerini bildiklerini, ancak zarar gören bölgenin ne kadarını görebileceklerini bilmediklerini aktardı.

Dünyada İlk Kez Yapıldı: Çığır Açan Veterinerlik Yolculuğu! Gergedanın Bacağındaki Kırık Ameliyatla Tedavi Edildi - Resim : 3

ÇIĞIR AÇAN BİR VETERİNERLİK YOLCULUĞU

Bu süreçte Amara'nın uzvunda böyle bir kısıtlamayla nasıl başa çıkacağından emin olamadıklarını dile getiren Stack, "Amara'yı tedavi etmek, gelecekte başka bir ekibin benzer senaryolarla karşılaşması durumunda belgelediğimiz birçok ilki içeren gerçekten çığır açan bir veterinerlik yolculuğu oldu." ifadelerini kullandı.

Bu ameliyatla birlikte, dünyada ilk kez bir gergedanın kırık bacağı operasyonla tedavi edilmiş oldu.

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Kaynak: AA

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