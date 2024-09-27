Dünyada Eşi Benzeri Yok: Gümüşhane'nin Antik Kentinde Ortaya Çıktı! Bilim Dünyası Çalkalandı
Gümüşhane'nin Satala Antik Kenti'nde arkeoloji dünyasını derinden sarsan yeni bir bulgu keşfedildi.
Kaynak: Gümüşkoza
Gümüşhane’nin Kelkit ilçesindeki Sadak Köyü sınırlarında yer alan Satala Antik Kenti’nde keşfedilen dünyada bilinen tek "Lorica Squamata" modeli zırh, Gümüşhane’ye getirilmek üzere yola çıkan bir ekip tarafından teslim alınacak. Restorasyon süreci titizlikle yürütülürken, zırhın teslimatının gün içinde gerçekleştirilmesi bekleniyor. Ayrıca, tarihi eserin sergileneceği Gümüşhane Müzesinde Cuma günü bir açılış programı planlanıyor. Zırh, 1500 yıllık Lorica Squamata tipi Roma lejyoner zırhının bilinen tek örneği olarak kayıtlara geçti.
CUMA GÜNÜ SERGİLENECEK
Gümüşhane Müzesi girişinde sergilenecek "Lorica Squamata" modeli zırh için çalışmaların devam ettiği öğrenilirken, henüz netlik kazanmamış olmakla birlikte açılış töreni için Cuma gününe hazırlıkların yapıldığı öğrenildi.
ARKEOLOJİ DÜNYASI DİKKAT KESİLDİ
Zırhın durumu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından titizlikle izleniyor. Uluslararası arkeoloji yayınları, Geç Roma Dönemi'ne ait bu zırhın şimdiye kadar keşfedilen tek Lorica Squamata tipi örneği olduğunu vurguluyor. Bu önemli keşif, arkeolojik açıdan büyük bir değer taşıyor ve hem akademik çevrelerde hem de tarih meraklıları arasında dikkat çekiyor.
"Pullu zırh" olarak da bilinen Lorica Squamata zırhının özellikle subaylar, sancaktarlar, müzisyenler ve bazı süvari birlikleri gibi yüksek rütbeli Roma askerleri tarafından yaygın olarak kullanıldığını yazan sitelerce yapılan açıklamalarda, “Büyük sert plakalardan yapılmış daha iyi bilinen Lorica Segmentata'nın aksine, Lorica Squamata, kumaş veya deri bir arka yüzeye dikilmiş küçük üst üste binen metal pullardan oluşuyordu. Genellikle bronz veya demirden yapılmış her pulun, tel ile tutturulmasına veya üst üste binen sıralar halinde dikilmesine olanak tanıyan küçük delikleri vardı. Bu tasarım esneklik ve koruma arasında benzersiz bir denge sağladı ve giyen kişiye daha fazla hareket özgürlüğü sağladı, ancak bunun bedeli paslanmayı ve hasarı önlemek için dikkatli bakım gerektirmesi ve nispeten ağır olmasıydı. Ancak, tüm zırhı atmadan hasarlı pulları tek tek değiştirme yeteneği pratiklik ve uzun ömür sağladı” denildi.
"BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ FIRSAT"
AncientPages.com haber sitesinde Jan Bartek imzasıyla yayınlanan haberde, “Bilinen tek hayatta kalan Roma Lorica Squamata zırhının yakın zamanda yeniden bir araya getirilmesi, arkeolojik araştırmalarda önemli bir dönüm noktasını işaret ediyor. Gümüşhane’nin Kelkit İlçesi Sadak Köyünde bulunan Satala Antik Kentinde 2020 yılında yapılan bir kazıda ortaya çıkarılan bu olağanüstü buluntu, Geç Roma dönemine, özellikle MS 5. yüzyıla kadar uzanıyor. Zırhın dikkat çekici derecede sağlam durumu, araştırmacılara bu tür Roma askeri ekipmanlarını incelemek için benzeri görülmemiş bir fırsat sunuyor” ifadelerine yer verildi.