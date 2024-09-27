Dünyada Eşi Benzeri Yok: Gümüşhane'nin Antik Kentinde Ortaya Çıktı! Bilim Dünyası Çalkalandı

Gümüşhane’nin Kelkit ilçesindeki Sadak Köyü sınırlarında yer alan Satala Antik Kenti’nde keşfedilen dünyada bilinen tek "Lorica Squamata" modeli zırh, Gümüşhane’ye getirilmek üzere yola çıkan bir ekip tarafından teslim alınacak. Restorasyon süreci titizlikle yürütülürken, zırhın teslimatının gün içinde gerçekleştirilmesi bekleniyor. Ayrıca, tarihi eserin sergileneceği Gümüşhane Müzesinde Cuma günü bir açılış programı planlanıyor. Zırh, 1500 yıllık Lorica Squamata tipi Roma lejyoner zırhının bilinen tek örneği olarak kayıtlara geçti.

CUMA GÜNÜ SERGİLENECEK

Gümüşhane Müzesi girişinde sergilenecek "Lorica Squamata" modeli zırh için çalışmaların devam ettiği öğrenilirken, henüz netlik kazanmamış olmakla birlikte açılış töreni için Cuma gününe hazırlıkların yapıldığı öğrenildi.

ARKEOLOJİ DÜNYASI DİKKAT KESİLDİ

Zırhın durumu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından titizlikle izleniyor. Uluslararası arkeoloji yayınları, Geç Roma Dönemi'ne ait bu zırhın şimdiye kadar keşfedilen tek Lorica Squamata tipi örneği olduğunu vurguluyor. Bu önemli keşif, arkeolojik açıdan büyük bir değer taşıyor ve hem akademik çevrelerde hem de tarih meraklıları arasında dikkat çekiyor.