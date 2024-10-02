Dünyada En Çok Tatil Yapan Ülkeler Açıklandı: Türkiye'nin Sırası Şoke Etti

Yapılan bir araştırma, en fazla resmi tatil yapan ülkeleri sıralayarak dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu. Resmi tatil süreleri açısından ülkelerin incelendiği çalışmada Türkiye’nin konumu şaşırttı.

Kaynak: Haber Merkezi

Dünyada En Çok Tatil Yapan Ülkeler Açıklandı: Türkiye'nin Sırası Şoke Etti - Resim: 1

Ulusal bayramlar, dini bayramlar ve mevsimsel geçişler nedeniyle ilan edilen tatiller göz önüne alınarak yapılan araştırmada, Türkiye’nin tatil süresi dikkat çeken ülkeler arasında yer aldı. Hem ulusal hem de yerel bayramların etkisiyle Türkiye'deki tatil süreleri, dünya sıralamasında belirgin bir yere sahip oldu.

Insider Monkey tarafından yapılan araştırmaya göre, en fazla resmi tatil yapan ülke Nepal olurken, listenin zirvesinde yer alan ülkelerdeki tatil süreleri şaşırtıcıydı. Resmi tatil süreleri bakımından Türkiye’nin sıralamadaki yeri ise birçok kişiyi şaşırttı.

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Dünyada En Çok Tatil Yapan Ülkeler Açıklandı: Türkiye'nin Sırası Şoke Etti - Resim: 2

İŞTE EN ÇOK TATİL GÜNÜNE SAHİP OLAN ÜLKELER...

1- Nepal: 39 gün

2- Myanmar: 32 gün

3- İran: 26 gün

4- Sri Lanka: 25 gün

5- Mısır: 22 gün

6- Bangladeş: 22 gün

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Dünyada En Çok Tatil Yapan Ülkeler Açıklandı: Türkiye'nin Sırası Şoke Etti - Resim: 3

7- Hindistan: 21 gün

8- Malezya: 21 gün

9- Kamboçya: 21 gün

10- Lihtenştayn: 20 gün

25- Türkiye: 15.5 gün (2024 yılı için)

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