Dünyada En Çok Tatil Yapan Ülkeler Açıklandı: Türkiye'nin Sırası Şoke Etti

Ulusal bayramlar, dini bayramlar ve mevsimsel geçişler nedeniyle ilan edilen tatiller göz önüne alınarak yapılan araştırmada, Türkiye’nin tatil süresi dikkat çeken ülkeler arasında yer aldı. Hem ulusal hem de yerel bayramların etkisiyle Türkiye'deki tatil süreleri, dünya sıralamasında belirgin bir yere sahip oldu.

Insider Monkey tarafından yapılan araştırmaya göre, en fazla resmi tatil yapan ülke Nepal olurken, listenin zirvesinde yer alan ülkelerdeki tatil süreleri şaşırtıcıydı. Resmi tatil süreleri bakımından Türkiye’nin sıralamadaki yeri ise birçok kişiyi şaşırttı.