Dünyada En Çok Çay İçilen Ülkeler Belli Oldu! Türkiye’nin Sıralaması Şaşırttı

Demlik demlik içilen çayın hangi ülkelerde en çok tüketildiğini ortaya koyan yeni bir araştırma, çay severlerin ilgisini çekecek çarpıcı sonuçlar sundu. Kişi başına düşen yıllık çay tüketimini baz alan çalışmada Türkiye’nin listede kaçıncı sırada yer aldığı merak konusu oldu.

İşte dünyada en çok çay tüketen ülkeler...

30) GÜNEY KORE

0.17 KİLOGRAM

29) BREZİLYA

0.18 KİLOGRAM

28) FRANSA

0.20 KİLOGRAM

27) ARJANTİN

0.21 KİLOGRAM

26) ABD

0.23 KİLOGRAM

25) NORVEÇ

0.27 KİLOGRAM

24) İSVEÇ

0.29 KİLOGRAM

23) HİNDİSTAN

0.32 KİLOGRAM

22) SİNGAPUR

0.37 KİLOGRAM

21) ENDONEZYA

0.46 KİLOGRAM

20) KANADA

0.51 KİLOGRAM

19) ÇİN

0.57 KİLOGRAM

18) ALMANYA

0.69 KİLOGRAM

17) BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ

0.78 KİLOGRAM

16) AVUSTRALYA

0.75 KİLOGRAM

15) HOLLANDA

0.78 KİLOGRAM

14) GÜNEY AFRİKA

0.81 KİLOGRAM

13) SUUDİ ARABİSTAN

0.90 KİLOGRAM

12) JAPONYA

0.97 KİLOGRAM

11) POLONYA

1.00 KİLOGRAM

10) MISIR

1.01 KİLOGRAM

9) ŞİLİ

1.19 KİLOGRAM

8) YENİ ZELANDA

1.19 KİLOGRAM

7) FAS

1.22 KİLOGRAM

6) RUSYA

1.38 KİLOGRAM

5) İRAN

1.50 KİLOGRAM

4) PAKİSTAN

1.50 KİLOGRAM

3) BİRLEŞİK KRALLIK (İNGİLTERE)

1.94 KİLOGRAM

2) İRLANDA

2.19 KİLOGRAM

1) TÜRKİYE

3.16 KİLOGRAM

Kaynak: Haber Merkezi