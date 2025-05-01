Dünyada En Çok Çay İçilen Ülkeler Belli Oldu! Türkiye’nin Sıralaması Şaşırttı
Dünyanın en çok çay tüketen ülkeleri açıklandı. Türkiye’nin listede kaçıncı sırada olduğu merak konusu oldu.
Demlik demlik içilen çayın hangi ülkelerde en çok tüketildiğini ortaya koyan yeni bir araştırma, çay severlerin ilgisini çekecek çarpıcı sonuçlar sundu. Kişi başına düşen yıllık çay tüketimini baz alan çalışmada Türkiye’nin listede kaçıncı sırada yer aldığı merak konusu oldu.
İşte dünyada en çok çay tüketen ülkeler...
30) GÜNEY KORE
0.17 KİLOGRAM
29) BREZİLYA
0.18 KİLOGRAM
28) FRANSA
0.20 KİLOGRAM
27) ARJANTİN
0.21 KİLOGRAM
26) ABD
0.23 KİLOGRAM
25) NORVEÇ
0.27 KİLOGRAM
24) İSVEÇ
0.29 KİLOGRAM
23) HİNDİSTAN
0.32 KİLOGRAM
22) SİNGAPUR
0.37 KİLOGRAM
21) ENDONEZYA
0.46 KİLOGRAM
20) KANADA
0.51 KİLOGRAM
19) ÇİN
0.57 KİLOGRAM
18) ALMANYA
0.69 KİLOGRAM
17) BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ
0.78 KİLOGRAM
16) AVUSTRALYA
0.75 KİLOGRAM
15) HOLLANDA
0.78 KİLOGRAM
14) GÜNEY AFRİKA
0.81 KİLOGRAM
13) SUUDİ ARABİSTAN
0.90 KİLOGRAM
12) JAPONYA
0.97 KİLOGRAM
11) POLONYA
1.00 KİLOGRAM
10) MISIR
1.01 KİLOGRAM
9) ŞİLİ
1.19 KİLOGRAM
8) YENİ ZELANDA
1.19 KİLOGRAM
7) FAS
1.22 KİLOGRAM
6) RUSYA
1.38 KİLOGRAM
5) İRAN
1.50 KİLOGRAM
4) PAKİSTAN
1.50 KİLOGRAM
3) BİRLEŞİK KRALLIK (İNGİLTERE)
1.94 KİLOGRAM
2) İRLANDA
2.19 KİLOGRAM
1) TÜRKİYE
3.16 KİLOGRAM
Kaynak: Haber Merkezi