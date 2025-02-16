Dünden Kalan Yemeğinizi Sakın Bu Şekilde Tüketmeyin: Bakteri Yuvasına Dönüyor, Zehir Etkisi Yaratıyor

ISPANAK VE KEREVİZDE GİZLİ TEHLİKE

Alman Beslenme Enstitüsü’nün 2023 yılında yaptığı araştırmaya göre, ıspanak ve kereviz gibi nitrat içeren sebzeler tekrar ısıtıldığında, bu nitratlar nitrite dönüşerek sağlık açısından risk oluşturabiliyor. Nitritler, vücutta oksijen taşınmasını engelleyerek baş dönmesi, mide bulantısı ve halsizlik gibi sorunlara neden olabiliyor.

Sağlığınızı korumak için, özellikle pirinç, mantar ve nitrat içeren sebzeleri tekrar ısıtırken dikkatli olmak gerekiyor. Uzmanlar, bu tür gıdaların buzdolabında saklanmasını ve mümkünse yeniden ısıtılmadan tüketilmesini tavsiye ediyor.