Dünden Kalan Yemeğinizi Sakın Bu Şekilde Tüketmeyin: Bakteri Yuvasına Dönüyor, Zehir Etkisi Yaratıyor
Günlük hayatın koşuşturmacasında, dünden kalan yemekleri ısıtarak tüketmek sıkça başvurulan bir yöntem. Ancak uzmanlar bazı gıdaların tekrar ısıtılması, ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Pilav, özellikle bakteri üremesi açısından risk taşıyan besinler arasında listenin ilk sırasında yer alıyor. Eğer pişmiş pirinç oda sıcaklığında uzun süre bekletilirse, Bacillus cereus adlı bakteri hızla çoğalabiliyor. Uzmanlar, bu bakterinin ürettiği toksinlerin yüksek sıcaklıklara dayanıklı olduğunu ve kaynatma işlemiyle bile yok edilemeyeceğini belirtiyor.
TOPLU GIDA ZEHİRLENMESİ YAŞANDI
2022 yılında Avustralya’da bir ofis kafeteryasında yaşanan toplu gıda zehirlenmesi, bu riskin ne denli ciddi olabileceğini gösterdi. Sebzeli pilavın tekrar ısıtılması sonucu 34 kişi hastaneye kaldırıldı.
MANTARDA DA RİSK BÜYÜK
Yalnızca pilav değil, bazı sebzeler de tekrar ısıtıldığında tehlikeli hale gelebiliyor. Mantarlar, yüksek sıcaklıkta kimyasal yapıları değişerek nitrozamin adlı kanserojen bileşikler oluşturabiliyor. Uzmanlar, mantarların ısıtıldıktan sonra hızla tüketilmesi gerektiğini vurguluyor.
ISPANAK VE KEREVİZDE GİZLİ TEHLİKE
Alman Beslenme Enstitüsü’nün 2023 yılında yaptığı araştırmaya göre, ıspanak ve kereviz gibi nitrat içeren sebzeler tekrar ısıtıldığında, bu nitratlar nitrite dönüşerek sağlık açısından risk oluşturabiliyor. Nitritler, vücutta oksijen taşınmasını engelleyerek baş dönmesi, mide bulantısı ve halsizlik gibi sorunlara neden olabiliyor.
Sağlığınızı korumak için, özellikle pirinç, mantar ve nitrat içeren sebzeleri tekrar ısıtırken dikkatli olmak gerekiyor. Uzmanlar, bu tür gıdaların buzdolabında saklanmasını ve mümkünse yeniden ısıtılmadan tüketilmesini tavsiye ediyor.