Düğüne 70 kiloluk gelinlik damga vurdu: Giymek için özel eğitim aldı

Gelinliğinin yaklaşık bir yılda hazırlandığını ifade eden Alp, "48 kiloyum. Şu anda 70 kiloyu taşıyorum. Gelinlik yaklaşık bir yılda Hindistan'da yapıldı. Her biri özel swaroski taşlardan oluşuyor. Bu gelinliği giymek için özel spor ve sırt eğitimleri aldım. Çok mutluyuz" diye konuştu.