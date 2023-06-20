Düğün eğlencesinde damadın başına gelmeyen kalmadı: Sirke, gübre, yumurta...

Bursa’da dünya evine girmeye hazırlanan damat Erdoğan Vural, arkadaşları tarafından yapılan geleneksel düğün adetleriyle neye uğradığını şaşırdı. Damat, düğün öncesi yapılan eğlencede sirke, gübre, yumurta ve gıda boyalarından oluşan kovalarla renkten rengi girdi.

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Düğün eğlencesinde damadın başına gelmeyen kalmadı: Sirke, gübre, yumurta... - Resim: 1

Bursa’da 2,5 yıllık birlikteliklerini evlilikle taçlandırmak isteyen Beyza ve Erdoğan Vural, düğün için tüm hazırlıklarını tamamladı. 

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Düğün eğlencesinde damadın başına gelmeyen kalmadı: Sirke, gübre, yumurta... - Resim: 2

Son olarak kız evinden çeyizlerin taşınmasına gelince, damada yapılan geleneksel adetler onu evlendiğine evleneceğine pişman etti. 

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Düğün eğlencesinde damadın başına gelmeyen kalmadı: Sirke, gübre, yumurta... - Resim: 3

Çeyizleri taşıdıktan sonra baba evine geçen damat, arkadaşlarının boya, yumurta, sirke, gübre saldırısına uğradı. 

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Düğün eğlencesinde damadın başına gelmeyen kalmadı: Sirke, gübre, yumurta... - Resim: 4

Rengarenk gıda boyalarıyla boyanan damat, yangın tüpüyle de toza büründü.

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