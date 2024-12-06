Düdüklü Tencere Neden Patlar? İşte Dikkat Edilmesi Gerekenler

Düdüklü tencerelerin tahliye valfi, fazla buharı dışarı atarak basıncı dengeler. Bu valfin tıkanması durumunda iç basınç artarak patlama riskini doğurabilir. Kullanım öncesinde valfin temiz olduğundan emin olun.

TENCERENİN FAZLA DOLDURULMASI

Aşırı doldurulan düdüklü tencerede buharın serbest dolaşımı engellenir. Bu da basıncın kontrolsüz bir şekilde yükselmesine neden olabilir. Tencereyi doldururken üreticinin belirttiği en üst seviyeyi aşmamaya özen gösterin.