Dudak Dolgusu Yaptıranlar Yandı: Doktorlar Yıllar Sonra İlk Kez İtiraf Etti

Bununla birlikte, bazı dolgu maddelerinin vücutta uzun süre kalabileceği ve zamanla emilmeden sağlık riskleri oluşturabileceği ifade edildi. Uzmanlar, bu tür uygulamalar öncesinde dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarıyor. Bu araştırmalar, dudak dolgusu yaptırmayı düşünenlerin bilinçli kararlar alması gerektiğini gösteriyor.