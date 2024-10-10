Dudak Dolgusu Yaptıranlar Yandı: Doktorlar Yıllar Sonra İlk Kez İtiraf Etti
Güzellik merkezlerinde popüler bir uygulama olan dudak dolgusu, sağlık açısından ciddi riskler taşıyabileceği yönünde uyarılarla gündeme geldi.
Kaynak: Haber Merkezi
Dudak dolgusu yaptıranlar dikkat! İngiltere'nin Teesside Üniversitesi'nden Dr. Kalliopi Dodou'nun liderliğindeki bir araştırma, bazı dudak dolgu maddelerinin kan akışını olumsuz etkileyerek kanser riskini artırabileceğini ortaya koydu.
Araştırmada, dolgu maddelerinde kullanılan bazı kalitesiz kimyasalların, damarlar aracılığıyla kan dolaşımına karışarak sağlık sorunlarına yol açabileceği belirtildi. Uzmanlar, dolgu işlemlerinde kullanılan malzemelerin kalitesinin yanı sıra, uygulamanın yapıldığı yerin hijyen koşullarının da son derece önemli olduğunu vurguladı.
Bununla birlikte, bazı dolgu maddelerinin vücutta uzun süre kalabileceği ve zamanla emilmeden sağlık riskleri oluşturabileceği ifade edildi. Uzmanlar, bu tür uygulamalar öncesinde dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarıyor. Bu araştırmalar, dudak dolgusu yaptırmayı düşünenlerin bilinçli kararlar alması gerektiğini gösteriyor.