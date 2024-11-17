Dubai Çikolatası, İç Pilav, Köpek Maması... Keçiboynuzundan Yapıldı, Görenler Hayrete Düştü

Antalya İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Ömer Cebeci, dünyada keçiboynuzu üretiminin büyük kısmının Türkiye'de ve özellikle de Antalya'da olduğunu söyledi. Cebeci, "Bu alanda daha fazla ürün geliştirip, keçiboynuzundan yapılan ürünleri tanıtıp, üreticilere destek olmaya çalıştık. Keçiboynuzunun şu an kilosu 13 lira civarında. Daha fazla desteklemek için portakaldan güzel geri dönüş alınca bu yolu tercih ettik" diye konuştu.